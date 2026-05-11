La primera fábrica de motores Citroën supuso el gran salto adelante en Ourense

La implantación de Citroën en el Polígono de San Cibrao das Viñas a finales de los años setenta supuso el inicio de la modernización técnica de la provincia. La planta funcionó como un motor de empleo y formación hasta su reestructuración definitiva.

La llegada de la multinacional se gestó en 1975 con la adquisición de 56 hectáreas de terreno. En 1978, la factoría inició la producción de motores para modelos emblemáticos como el 2CV y el GS. En su etapa de mayor actividad, la planta alcanzó los mil trabajadores directos, consolidándose como la referencia industrial de la zona, según relatan desde la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao.

Rogelio Iglesias, cuyo padre trabajó en la construcción de la fábrica, la describe como una “escuela”. Según su testimonio, la empresa formó a numerosos especialistas en ingeniería, mantenimiento, métodos y gestión de calidad. “Nas épocas Citroën eran 1.000 traballadores só na planta. Para o Ourense da época foi un avance”, recuerda.

El cierre se produjo entre 1988 y 1989, tras la unión de PSA con Talbot y el traslado de la fabricación de motores a Francia. Los datos de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao reflejan que este evento provocó una transformación del tejido industrial local. La plantilla se dividió: unos 300 empleados fueron relocalizados en la planta de Vigo.

El relevo

Estas empresas sucesoras aprovecharon la infraestructura y la especialización previa. Labauto se instaló en los mismos terrenos para fabricar cableados, integrándose años después en la multinacional Valeo. Por otro lado, Sommer Allibert se especializó en componentes plásticos, evolucionando hasta la actual Forvia, recién adquirida por el grupo Apollo.