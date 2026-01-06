Los primeros bebés de 2026 llegaron a O Barco y Verín

Los hospitales públicos de O Barco y Verín recibieron a los primeros bebés de 2026 en el transcurso de la mañana del 5 de enero, víspera del Día de Reyes. Primero nació Aurora, hija de Isabel López Ramiro y Javier León Peña, de 19 y 31 años, respectivamente. Fue a las 7:00 horas y pesó 3 kilos en el centro hospitalario valdeorrés. Menos madrugador fue Daniel, quien nacía en el centro hospitalario verniense a las 11:40 horas, pesando 3,74 kilos.

En los últimos seis años, el personal del Hospital Público Valdeorras atendió un total de 622 nacimientos, correspondiendo 103 al año pasado. En los datos que maneja el Servicio Galego de Saúde (Sergas) llama la atención el número de partos del año 2022, cuando fueron 120 los bebés nacidos en O Barco. Las cifras concretas fueron las siguientes: año 2020, 106 nacimientos; 2021, 105; 2022, 120; 2023, 80; 2024, 108; y 2025, 103.

Hospital de Verín

En esos seis años, el número de nacimientos atendidos en el Hospital Público de Verín fue inferior al valdeorrés, siendo la diferencia de 53 partos, con 569 registrados. En Verín, el año pasado nacieron 101 bebés, por debajo de los 110 de 2020 y 2022. La estadística del Sergas recoge las siguientes cifras: año 2020, 110 nacimientos; 2021, 87; 2022, 110; 2023, 86; 2024, 75; 2025, 101.