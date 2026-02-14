La provincia gana 26 habitantes a la semana, todos extranjeros

La provincia de Ourense encara el inicio de 2026 con un escenario demográfico que pocos habrían previsto hace poco más de un lustro. Tras décadas de sangría poblacional, el ejercicio que ahora comienza marca la consolidación de un repunte estadístico que sitúa la cifra total de residentes en 306.621 personas. Este dato no solo supone un crecimiento notable respecto a los 304.467 habitantes de 2024 -año en el que la provincia tocó fondo-, sino que confirma un cambio de ciclo donde la inmigración ha pasado de ser un fenómeno de apoyo a convertirse en el único pilar que sostiene el censo provincial.

La Estadística Continua de Población publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativa al 1 de enero de 2026 confirma que la provincia ganó habitantes en el último año, un total de 1.343, impulsado especialmente por el bum migratorio, ya que la población foránea se incrementó en solo 12 meses en más de 3.900 personas. Esto se traduce en que, de media, Ourense gana 26 habitantes a la semana, todos extranjeros. Este incremento representa el mayor crecimiento anual en términos absolutos de la población nacida en el extranjero en toda la serie histórica reciente de la provincia. Con esta cifra, el año 2026 bate el récord de expansión del colectivo foráneo, superando los anteriores picos de incremento registrados en 2025 (3.505 personas) y 2023 (3.471), lo que sitúa a este ejercicio como el punto álgido de la transformación demográfica que está viviendo Ourense.

Para una provincia que parecía haber claudicado ante el pesimismo demográfico, estas cifras representan un alivio histórico. No solo se trata de haber logrado un repunte en el censo, algo casi inédito en lo que va de siglo, sino de que el incremento de 1.343 residentes experimentado en 2026 supone el mayor salto poblacional de las últimas décadas.

Es necesario remontarse hasta 1998 para encontrar un balance similar, año en el que Ourense comenzó con 344.170 vecinos y cerró con 345.620. Sin embargo, aquel crecimiento resultó ser un mero paréntesis en una crisis que se prolongó durante tres décadas, en las que la provincia se dejó 30.000 habitantes por el camino, profundizando una herida demográfica que ha supuesto la pérdida de casi 200.000 ciudadanos en el último siglo.

Impulso desde Latinoamérica

El flujo migratorio constante que llega desde el otro lado del Atlántico, con Venezuela y Colombia como principales protagonistas, no solo ha frenado la caída del censo, sino que ha impulsado un crecimiento que empieza a consolidarse como un rasgo del territorio ourensano.

Las cifras más recientes son contundentes. Ourense arranca este 2026 con un registro de 52.156 residentes nacidos en el extranjero. Este colectivo ya representa el 17,01% de la población total de la provincia. La transformación es evidente si se echa la vista atrás: hace apenas un lustro, en 2021, los nacidos fuera apenas superaban los 37.000 y suponían el 12,17% del padrón; una cifra que se vuelve casi irreconocible si retrocedemos 20 años, hasta 2006, cuando el colectivo extranjero apenas representaba el 8,51% de la población ourensana.

El ritmo de llegadas se ha mantenido especialmente intenso en el tramo final de 2025. Solo durante el último trimestre del año, la provincia recibió a una media de seis nuevos ciudadanos venezolanos cada día, sumando un total de 550 entradas entre octubre y diciembre.

En el balance global de 2025, la comunidad venezolana lidera las llegadas con 1.700 personas instaladas en tierras ourensanas, manteniendo unos volúmenes de récord para la provincia. Tras ellos, el mayor aporte al padrón llegó desde Colombia, con 810 nuevos residentes, y de Cuba, con 610 personas, consolidando a Latinoamérica como el motor humano que sostiene la demografía de Ourense.