Chile, Perú, Argentina y México son las nuevas canteras de las empresas ourensanas

El mercado laboral ourensano cerró el mes de enero con 10.078 puestos ocupados por trabajadores extranjeros, lo cual supone 857 más que los que comenzaron el año, y uno de los mejores datos de afiliación desde que se tienen registros. La existencia en la provincia de una serie de puestos de difícil cobertura, entre los que se cuentan soldadores, electricistas, personal de construcción o del ámbito sociosanitario lleva a varias compañías a mirar al extranjero para importar a estos perfiles profesionales ante la necesidad de un trabajador ya formado, y con cierta experiencia en el campo.

La mayoría de profesionales solicitados están en la horquilla e 30-35 años. Son generalmente varones que suelen tener cargas familiares, y hacer el viaje solos en primer término. Muchos con voluntad de regresar a sus países"

La decisión de traer a estos trabajadores desde el extranjero se combina con distintas formaciones en la provincia, y suele requerir una serie de empresas que trabajen en esos terceros países, que ayudan a las compañías ourensanas con el proceso de selección y los trámites necesarios para que ese profesional pueda aterrizar en España con un visado de trabajo y un contrato en vigor. Una de esas empresas es el Grupo Clave, socios de Nortempo, cuyo líder de reclutamiento internacional, Borja Vecino, explica que “la mayoría de profesionales solicitados están en la horquilla e 30-35 años. Son generalmente varones, aunque en los perfiles sociosanitarios predominan las mujeres. Suelen tener cargas familiares, y hacer el viaje solos en primer término. Muchos con voluntad de regresar a sus países, aunque no son raros los reagrupamientos en España”.

En cuanto a los campos más solicitados, Vecino menciona que “observamos necesidad de electricistas, soldadores y profesionales de la logística. También algunos perfiles técnicos con ingenierías”. Respecto a los orígenes,”hemos traído gente principalmente de Chile, Perú, Argentina y Mexico; y en menor medida de Cuba, Venezuela o Uruguay”, comenta Vecino, quien calcula que “durante 2026 pensamos traer unos 4.000 trabajadores, una parte de ellos para Ourense”.

Insistimos en que sean muy transparentes con ese trabajado, y que se hagan en el país de origen tanto pruebas técnicas para evaluar su grado de experiencia como psicológicas, para medir su capacidad de adaptación"

Un proceso largo

La línea de trabajo a seguir para incorporar a un profesional extranjero “puede alargarse hasta cinco o seis meses, es el tiempo que pedimos a los empresarios que tengan en la cabeza”, indica Borja Vecino. “También insistimos en que sean muy transparentes con ese trabajador”, añade, “y que se hagan en el país de origen tanto pruebas técnicas para evaluar su grado de experiencia como psicológicas, para medir su capacidad de adaptación”.

Según el líder de reclutamiento internacional “en una provincia como Ourense, con una gran cantidad de pymes, solemos trabajar con agrupaciones profesionales, y hacemos una individualización posterior. Algunas incluso nos acompañan en los viajes de reclutamiento”.

Hasta ahora, los principales escollos, a juicio de Borja Vecino, son “la dificultad para la homologación de los títulos, especialmente en el ámbito sociosantitario”, y “el miedo de las empresas al proceso de reclutamiento, que es muy novedoso para algunas empresas”.