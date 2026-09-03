La provincia está este jueves en aviso amarillo por el calor

La provincia vive este jueves el pico de una nueva oleada de calor. Tras el bajón en los termómetros y las intensas lluvias de finales de agosto, el verano resucita en Ourense antes de bajar la persiana en poco más de dos semanas.

Los días más intensos de este subidón térmico serán hoy y mañana, cuando se espera que las temperaturas alcancen o incluso superen los 38 grados, rozando los 40 que se han alcanzado varios días este verano. De hecho, estos dos días hay activado un aviso amarillo por altas temperaturas que afectará al centro y al oeste ourensano.

La explicación de este intenso calor se debe a una influencia anticiclónica sobre Galicia, con entrada de aire cálido de latitudes inferiores. Con esta situación, se esperan bancos de niebla matinales en comarcas de interior, según informa MeteoGalicia.

La Xunta ha activado varias alertas por afecciones a la salud, especialmente en la montaña de Ourense. El sábado los termómetros empezarán a descender moderadamente, pero conseguirán mantenerse en los 36 grados, aunque las mínimas subirán hasta los 20.

Entrada de aire frío

Se mantendrá el aire cálido sobre la comunidad, aunque con la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera que provocará que aumente la inestabilidad. Esto se traducirá en cielos que alternarán nubes y claros con la posibilidad de que se produzcan tormentas por la tarde en las zonas del interior.

El domingo llegará un progresivo bajón térmico. Las temperaturas descenderán a 34 de máxima y el lunes bajarán de nuevo de esta barrera. Esta tendencia se vivirá también en las mínimas, que descenderán hasta los 15 grados.

Esto se debe a que el aire cálido comenzará a retirarse hacia el sur, iniciando las temperaturas una tendencia a la baja, aunque la probabilidad de lluvia seguirá siendo baja. A lo largo de la próxima semana, el anticiclón se irá retirando, favoreciendo de esta forma un aumento de la probabilidad de que llueva.

Ya en la jornada de ayer miércoles, Ourense marcó temepraturas muy altas para esta época del año, con 36,6 grados, la máxima de Galicia aunque lejos de temperaturas extremas en el centro peninsular, como en Ciudad Real, con 42,8 grados.