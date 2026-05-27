La provincia de Ourense llega al episodio de calor con aviso por tormenta

El episodio de calor que asfixiará a la provincia alcanza este miércoles y jueves su pico máximo -este martes la ciudad llegó a 33 grados-. La masa de aire cálido que llega hoy dispara los termómetros y amenaza con tormentas vespertinas. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología como MeteoGalicia han activado un doble aviso que afecta al Miño ourensano, el sur provincial, la comarca de Valdeorras y, muy especialmente, las zonas de montaña.

Por un lado, entre las 13,00 y las 21,00 horas, se espera que las máximas superen los 36 ºC en la ciudad, O Ribeiro o Valdeorras, con la posibilidad de llegar a 38 y cercar el récord de mayo. Por otro, a partir de las 14,00 horas entra en vigor la alerta por tormentas. Hay un 65% de probabilidad de precipitaciones durante la tarde, que irán acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. MeteoGalicia, por su parte, subraya el riesgo advirtiendo de “tormentas intensas en las áreas de montaña”.

Mañana jueves la provincia seguirá atrapada en este horno, prolongando la alerta amarilla en el área del Miño. Ourense podría superar los 37 ºC de máxima. Las mínimas se clavarán en los 17-18 grados en las próximas madrugadas.

Habrá que esperar al viernes para empezar a respirar con un descenso térmico.