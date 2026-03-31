La provincia de Ourense se moviliza contra el cáncer de colon

Ourense se vuelca con el Día Mundial contra el Cáncer de Colon a través de una amplia programación impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer. El acto central se celebra hoy a las 10,30 horas Parque San Lázaro, donde se leerá un manifiesto, además de mesas informativas durante toda la jornada. También habrá puntos de información en la Plaza de Abastos y en el pabellón de Os Remedios, acercando la prevención a espacios de gran afluencia dntro de la capital provincial.

La iniciativa se extiende a otros municipios como Verín, Xinzo, O Barco o A Gudiña, con mesas en calles y plazas para reforzar la sensibilización en toda la provincia. A ello se suma la distribución de material informativo en centros de salud y la organización de charlas divulgativas en distintas entidades. con el objetivo de fomentar la participación en el cribado y promover hábitos saludables.

La detección precoz de esta enfermedad resulta clave, ya que nueve de cada diez personas podrían sobrevivir a este tumor si se diagnostica a tiempo. El cribado, dirigido a personas de entre 50 y 69 años, se realiza mediante un test sencillo y no invasivo que puede hacerse en casa. Por su parte, la Xunta destaca que dos de cada tres cánceres de colon en Galicia se detectan en fases precoces, lo que permite aplicar tratamientos más eficaces y mejorar la supervivencia.