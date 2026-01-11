La provincia de Ourense tiene en su patrimonio 13 bienes en “peligro de extinción”

El patrimonio, bien sea material, cultural o natural, es el legado que ayuda a preservar la identidad, origen y valores de cualquier sociedad. Con el objetivo de mantener viva esa memoria, la asociación Hispania Nostra realiza desde 2007 un inventario de bienes en estado de abandono, para incitar a su recuperación. Dentro de su “Lista Roja” están incluidos, a día de hoy, un total de 13 bienes patrimoniales ourensanos.

Aunque se trata de la cifra más baja de las provincias gallegas, con ella, Ourense alcanza su récord histórico de inmuebles en estado de abandono señalados por Hispania Nostra, cuando en 2018 tan solo eran tres. No obstante, el aumento no significa que en este tiempo se hayan desatendido más propiedades.

La participación ciudadana es clave en la realización de este inventario. A través de la página web de Hispania Nostra, cualquier persona o asociación puede solicitar la inclusión de un bien en la lista, aunque la última palabra la tiene un comité científico especializado en patrimonio que se reúne mensualmente.

La intención de este inventario es precisamente llamar la atención del propietario, que puede ser la administración pública o un particular, para que traten de rehabilitar sus bienes. En este sentido, es posible que un bien señalado por su mal estado acabe pasando a la “Lista Verde”. En el peor de los casos, si el deterioro va en aumento y la propiedad se da por perdida se incluiría en la “Lista Negra”. Por suerte, en el caso de Ourense, ninguna propiedad forma parte de este último inventario.

MONASTERIO DE SAN PAIO, en Castro Caldelas.

Es el bien patrimonial ourensano más veterano de la lista. Entró en 2007 por su estado de abandono. Desde entonces, pese a que algunas asociaciones sin ánimo de lucro han realizado limpiezas, la maleza se sigue extendiendo por él.

MONTASTERIO DE SANTA COMBA DE NAVES, en Palmés

Propiedad privada en Palmés. Reconstruida en 1760, funcionó hasta 1836 cuando fue abandonada definitivamente. En la lista desde 2011, por el deterioro progresivo que ha sufrido, provocando derrumbes en su interior. Catalogada por la Xunta.

CASA RECTORAL DE BARRAL, en Piñor

Ubicada en Piñor, tiene el techo parcialmente derrumbado, acumula restos de piedras y muebles antiguos. Entró en la lista en 2019.

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MELÓN

Catalogado como BIC, forma parte de la lista desde 2020. Se empezó a restaurar, pero actualmente se encuentra en estado total de abandono.

MONASTERIO DE LOBÁS, en Carballiño

En Carballiño. Se ha planteado su restauración en varias ocasiones, sin éxito. Fue incluída en el inventario de bienes en ruina en 2020.

TORRE DE SANDE, en Cartelle

Propiedad privada en Cartelle, declarada como BIC. Parte de sus muros se mantienen en pie, pero con importantes grietas que hacen peligrar su existencia. Incluido en la “Lista Roja” en 2020.

TORRE TORÁN, en Taboadela

Otra de las torres de Galicia de origen medieval que presenta un aspecto deplorable y corre grave riesgo de desplome. Se localiza en el concello de Taboadela, concretamente en el lugar de A Seara. Son los restos de una fortaleza que hoy es conocida como Torre de Torán, por ser esta la parroquia que la acoge.

CASA PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE DADÍN, en O Irixo

La ampliación de la carretera a mediados del siglo XX destruyó el patio de la casa. Incluida en la lista en 2022, se encuentra en ruinas.

CONVENTO TRINITARIO DE CORREXAIS, en Vilamartín de Valdeorras

Situado en Vilamartín de Valdeorras y vinculado a la Iglesia de San Pedro, inscrita en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia. Aparece en la lista desde 2023.

CASA RECTORAL DE MORGADE, en A Limia.

Situada en la Vía de la Plata, entró en la lista en 2024. Expuesta a la intemperie por la pérdida de su cubierta, con la consecuente caída de los forjados de madera.

CASA DA ENCOMENDA, de Beade

Propiedad privada del siglo XV-XVI. Sus escudos y la fachada están declarados como BIC. Forma parte de la “Lista Roja” desde noviembre de 2024 por su estado ruinoso.

La “Lista Roja” sumó a su inventario dos nuevos enclaves ourensanos en 2025 A lo largo del 2025, la provincia vio aumentar su presencia en la “Lista Roja” de Hispania Nostra. Dos nuevos bienes fueron incluidos en el inventario de patrimonio abandonado. En julio, la vieja iglesia de Loeda, en Piñor, entró en la lista por su estado ruinoso. Con todo, el Obispado encargó un proyecto técnico que ya está en Patrimonio, y que consolidará el muro lateral caído en el mes de febrero. El interior también está en ruinas y ha sido invadida por la vegetación. En septiembre, las Escuelas Pías de Riobó entraron a formar parte de dicha lista por el “riesgo de derrumbe por abandono y estado de ruina” que presentan las dos construcciones. Se trata de dos edificaciones ubicadas en el lugar homónimo de la parroquia de Osmo, en Cenlle, que fueron fundadas en el siglo XVIII.

Tres casos que marcan el camino La “Lista Roja” de Hispania Nostra tiene como objetivo llamar la atención de los propietarios para que lleven a cabo las acciones necesarias para preservarlos en el tiempo. Aunque el balance global es negativo, tres bienes patrimoniales de la provincia lograron pasar de la “Lista Roja” a la “Lista Verde”. En 2024, dos edificios históricos consiguieron recuperarse: la Torre de Olivar, ubicada en la comarca de O Ribeiro, y el Convento del Bon Xesús de Trandeiras, en Xinzo da Limia. El primero pertenece a un grupo bodeguero que apostó por su recuperación para hacer uso de ella de forma privada. Mientras, el Convento fue reformado por la localidad con la intención de impulsarlo como punto de interés turístico. A estos dos enclaves hay que sumar la Basílica de la Ascensión de Allariz, que entró en la lista en 2007, año en el que se elaboró el proyecto arquitectónico para su consolidación. Estos tres ejemplos son un buen espejo en el que mirarse para los 13 enclaves que aún se encuentran en peligro.