Estos dos proyectos ourensanos, en los Premios Arquitectura

Dos proyectos de la provincia de Ourense, ubicados en Carballeda de Avia y Porqueira, se colaron entre los 13 redactados en Galicia que optan a los Premios Arquitectura 2026, que convoca el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSAE). Estos galardones celebran su quinta edición con el inicio de la segunda fase y la presentación de las 209 obras seleccionadas, de 534 propuestas de distintas disciplinas arquitectónicas presentadas. En mayo se reunirá el jurado para elegir los finalistas de unos premios cuyos ganadores serán anunciados el 9 de junio.

Inicialmente, fueron 38 las propuestas gallegas presentadas, encargándose de su evaluación la junta de gobierno del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), que forman Pedro Diéguez Iglesias, Fernando Eiroa Lorenzo, Rosa Mouriño Pérez y José Luis Gil Pita.

Este jurado eligió 13 proyectos, entre los que están el Centro Social Muimenta, de Carballeda de Avia, cuyos autores son Daniel Gómez Magide y Miguel Ángel Díaz González, y el Plan Básico Municipal de Porqueira, que redactó José González-Cebrián Tello.

En referencia al primero de ellos, finalista en la categoría de Rexeneración Urbana, el jurado destacó “a acertada reinterpretación dunha preexistencia vernácula en clave de acción contemporánea”, así como un diseño que responde como pequeño equipamiento sociocultural que, partiendo de una raíz construída popular que estaba arruinada, ofrecerá nuevos usos.

A su vez, el Plan Básico Municipal de Porqueira fue elegido por la “capacidade propositiva dunha das máis pequenas ferramentas urbanísticas do ámbito galego en espazos sen ou con baixo nivel de control: o Plan Básico”, destacando un abordaje, por parte del proyecto, pormenorizado del tejido preexistente y su acercamiento gráfico pormenorizado en consonancia con la complejidad “extraordinaria dun tecido vernáculo galego”.

Las demás obras gallegas seleccionadas son las siguientes: en la categoría de Edificación, la Casa 2M e medio (Santiago); la rehabilitación de las carpinterías de ribera de A Seara (Moaña); A Cormelá (Corme, Ponteceso); el edificio Marqués de Valladares 39-43 (Vigo); el centro social de Goláns: A comunidade como icona (Carballo); la nueva Sede Corporación Hijos de Rivera (Agrela, A Coruña); la rehabilitación de vivienda en Seaxe (Rois) y la piscina de O Couto (Narón).

En Innovación, opta a los Premios Arquitectura la Casa Consistorial de Ribeira, en tanto que “Lectura dun territorio atlántico en Galicia” aspira en la categoría de Divulgación. A su vez, Internalities (Venecia, Italia), de Manuel Bouzas y Roi Salgueiro, lo hace en Arquitecturas Efímeras.