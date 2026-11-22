El PSOE de Ourense reivindicó las inversiones del Gobierno para modernizar la red ferroviaria provincial y mejorar las conexiones de alta velocidad. La candidatura socialista a las elecciones generales puso el foco en la Variante Exterior, especialmente en el tramo Taboadela-Seixalbo, que cuenta con una inversión de 125,5 millones de euros.

La candidata al Congreso, Carmen Rodríguez Dacosta, contrapuso estas actuaciones a la gestión de los anteriores gobiernos del PP y aseguró que “os 125,5 millóns de euros destinados ao tramo Taboadela-Seixalbo son unha mostra do compromiso do Goberno”. La infraestructura incluye una plataforma de 7,9 kilómetros, el túnel de Rante, de 3,4 kilómetros, y varios viaductos. Permitirá incorporar una doble vía electrificada y aumentar la capacidad ferroviaria.

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Los socialistas también destacaron otras inversiones, como los 14,7 millones para el futuro centro de control ferroviario de San Francisco, los 63 millones para implantar el sistema ERTMS y los 49 millones destinados a renovar la línea Ourense-Vigo.

Obras en O Carballiño

Por otra parte, el PSOE puso en valor la inversión de cerca de 1,4 millones de euros de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para renovar la calle Ourense de O Carballiño. La intervención, finalizada en marzo de 2025, permitió sustituir las redes de saneamiento y abastecimiento.