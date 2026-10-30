Puja electrónica de 31 lotes de madera en Ourense por casi 1,76 millones de euros

La Xunta de Galicia sacará a subasta pública 31 lotes de madera en la provincia de Ourense, con un valor conjunto de 1.759.709,11 euros. La convocatoria, publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), establece que la puja electrónica tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense.

Los lotes reúnen más de 61.000 metros cúbicos de madera, que se comercializarán bajo las modalidades de venta a riesgo y ventura y a resultas de liquidación final. Del total, 22 cuentan con certificación PEFC y otros cuatro disponen de la doble certificación PEFC y FSC, dos de los principales sistemas internacionales de acreditación de gestión forestal sostenible.

Las empresas interesadas en participar deberán disponer de un certificado de cadena de custodia, que garantiza la trazabilidad de la madera. Esta acreditación permite comprobar su procedencia y asegurar que procede de bosques gestionados de acuerdo con criterios ambientales, económicos y sociales.

Consulta y presentación de ofertas por internet

El procedimiento se desarrollará íntegramente por vía telemática. Los licitadores podrán consultar los lotes y sus características a través de una plataforma digital habilitada por la Consellería do Medio Rural y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Las ofertas económicas deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Xunta.

La herramienta incorpora un visor cartográfico desarrollado por el Instituto de Estudos do Territorio que permite localizar las superficies forestales incluidas en la subasta y consultar sus características mediante distintos criterios de búsqueda. También ofrece la posibilidad de exportar los planos en PDF y descargar los límites de los lotes en dispositivos móviles.

Para seguir el proceso, los interesados dispondrán además de una sala virtual en la que podrán realizar los trámites, desde la consulta de los terrenos hasta la participación en la puja final.