Así quedan los árboles tras el ataque letal del barrenillo de los pinos, en fotos

El barrenillo de los pinos es un pequeño insecto, un escarabajo de entre 4 y 8 milímetros, y un incansable perforador de troncos. Ataca especialmente al tronco de los pinos y los deja secos en cuestión de pocos días. Su presencia se está extendiendo y ya se pueden ver numerosos ejemplares de pinos secos completamente en varios puntos de la provincia. Estas fotos corresponden a pinos ubicados en el Montealegre.

El efecto en los troncos de estos pinos se atribuye al escarabajo Tomicus Piniperda y el Tomicus Destruens, perteneciente al orden coleoptera, familia scolytidae, que se conoce comúnmente como blastophagus o barrenillo de los pinos. Este diminuto animal es de color negro, mientras que los elitros (sus alas anteriores) son de un tono marrón rojizo.

La insistencia de este pequeño insecto, en combinación con la sequía y subida de temperaturas, propicia su avance entre los pinos de la provincia. Una plaga "primaria y agresiva" que consigue matar los pinos debilitados y también los sanos. Afecta a diferentes especies del género pinus, especialmente a plantas jóvenes procedentes de repoblaciones, pero también a árboles adultos.

Cómo actúan sobre el pino

Los escarabajos adultos picotean el tronco del pino hasta barrenarlo y dificultar la circulación de la savia por su interior. Es la hembra la que entra y deposita alrededor de 70 huevos en las galerías perforadas tras vencer la corteza del pino. Las larvas que salen de los huvos no tienen patas y son de color blanquecino. Cuando crecen, perforan desde dentro hasta llegar al xilema.

En cuestión de días, las hojas o acículas de los pinos empiezan a amarillear, aparece serrín fino en el tronco y en su base, así como las perforaciones con resina que se ven a simple vista. El tronco se reseca y la corteza cae al pie del ejemplar, quedando casi descubierto de corteza y con las ramas desprovistas de púas y de su tono habitual verde en cuestión de una o dos semanas. La sabia no transita y el árbol muere.

Cómo frenar su avance

Los expertos se mantienen atentos a su evolución y recomiendan la tala y quema en el momento de los restos, sin moverlos del sitio en el que se tala para no propiciar la dispersión y movilidad del escarabajo. El problema es que son ejemplares que requieren la tala en altura para ir bajando las ramas y partes superiores del tronco y se trata de un proceso complejo y costoso para acometer por particulares, más aún cuando los árboles afectados son numerosos y dispersos en cuanto a las áreas afectadas.

El barrenillo de los pinos se suma a la preocupación por el impacto en los pinares gallegos de la banda marrón, otra plaga que presenta también una rápida expansión y una alta dificultad para su erradicación.