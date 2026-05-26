El Senado avala la inclusión del termalismo en la sanidad pública

La Comisión de Sanidad del Senado aprobó una moción impulsada por los representantes ourensanos del Partido Popular para reclamar la inclusión del termalismo como tratamiento terapéutico dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. La propuesta salió adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE, que optó por la abstención.

La iniciativa defiende el termalismo como un “recurso sanitario estratégico” y pone el foco en los beneficios terapéuticos de las aguas mineromedicinales, especialmente en pacientes crónicos y personas mayores. Entre los argumentos expuestos se encuentran la reducción del uso de fármacos, la prevención de enfermedades y su influencia positiva sobre la longevidad y el envejecimiento saludable.

El senador Manuel Baltar, encargado de presentar la propuesta, aseguró que existe “evidencia científica suficiente” para avanzar hacia este reconocimiento sanitario y destacó el impacto que podría tener especialmente en territorios como Ourense, considerada “la provincia con mayor potencial termal de Europa y Capital Termal de Galicia”.

La moción plantea además que el Gobierno central modifique el Real Decreto 1030/2006 para eliminar el término “balneario” evitar así su equiparación con actividades vinculadas únicamente al ocio. El senador Francisco José Fernández defendió que estos centros “son una herramienta de salud preventiva, de bienestar físico, emocional y de integración social”.

Los populares también reclamaron que el Ejecutivo solicite un informe a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para determinar qué indicaciones en particular podrían incorporarse al sistema público basándose en criterios de evidencia clínica, seguridad y eficiencia. Además, recordaron que en otros países europeos como Francia, Alemania, Italia o Portugal ya integran la balneoterapia dentro de sus sistemas sanitarios públicos.