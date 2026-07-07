¿Sabe usted que A Raia vivió el España-Portugal como un derbi entre vecinos?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el España-Portugal convierte A Raia en un derbi sin fronteras

Vecinos de España y Portugal siguieron juntos el partido en la plaza de Feces de Abaixo, en A Raia.
Vecinos de España y Portugal siguieron juntos el partido en la plaza de Feces de Abaixo, en A Raia. | La Región

¿Sabe usted que en A Raia el encuentro mundialista entre España y Portugal se vivió como un derbi local? ¿Que la asociación de mujeres rurales As Raiotas de Feces de Abaixo (Verín) organizó una proyección en la plaza del pueblo? ¿Que por supuesto no faltaron vecinos lusos? ¿Que hubo tristeza por que una de las selecciones tuviera que decir adiós? ¿Que lo que quedó claro es que “gañe quen gañe, a que gaña é A Raia”?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats