¿Sabe usted que A Raia vivió el España-Portugal como un derbi entre vecinos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el España-Portugal convierte A Raia en un derbi sin fronteras
¿Sabe usted que en A Raia el encuentro mundialista entre España y Portugal se vivió como un derbi local? ¿Que la asociación de mujeres rurales As Raiotas de Feces de Abaixo (Verín) organizó una proyección en la plaza del pueblo? ¿Que por supuesto no faltaron vecinos lusos? ¿Que hubo tristeza por que una de las selecciones tuviera que decir adiós? ¿Que lo que quedó claro es que “gañe quen gañe, a que gaña é A Raia”?
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