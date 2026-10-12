Récord recaudatorio en Ourense: el fisco se lleva 2,44 millones al día

Si el ejercicio 2025 ya marcó un hito de presión fiscal al rebasar por primera vez los 800 millones de euros en la provincia en doce meses, la tendencia de 2026 apunta a un nuevo récord de recaudación a costa de los contribuyentes.

Según la estadística de la Agencia Tributaria, entre enero y agosto el fisco extrajo en Ourense 594,01 millones de euros netos, un 6,6% más respecto a los 556,9 millones del año anterior. Con este avance, la factura tributaria media asciende en la provincia a 2,44 millones diarios (frente a los 2,19 millones registrados el ejercicio pasado).

Recaudación fiscal enero-agosto.

IRPF, castigo al bolsillo

El verdadero sostén de este máximo histórico vuelve a ser el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), que drenó de las economías familiares 280,08 millones de euros hasta agosto, un 15,1% más. La Agencia Tributaria explica que este repunte responde al aumento de las retenciones del trabajo, impulsadas por las subidas salariales por convenio y la actualización de las pensiones, así como al rendimiento del ahorro y los fondos de inversión.

Sin embargo, la clave estriba en que el Gobierno no ha deflactado la tarifa impositiva para compensar la inflación: el aumento de nóminas y pensiones desplaza automáticamente a miles de trabajadores y jubilados a tramos impositivos más altos, haciéndoles pagar más tributos sin ganar poder adquisitivo real.

La inflación engorda el IVA

Por su parte, el gasto de las familias en productos y servicios básicos continúa alimentando la recaudación a través del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). El impuesto indirecto acumuló 230,57 millones de euros en los ocho primeros meses del año, con un crecimiento del 4,1%. La caja pública se beneficia del consumo interno ante el alto coste de la vida y del hachazo que supone el fin de las rebajas fiscales energéticas, tras recuperar Hacienda el tipo ordinario en las facturas de la electricidad y el gas.

Caída en Sociedades

La única figura impositiva que retrocede en Ourense es el Impuesto sobre Sociedades, que cayó un 11% al situarse en 65,89 millones de euros. En este caso, la Agencia Tributaria desvincula este descenso de un parón en los márgenes empresariales con motivo de las tensiones internacionales y lo achaca a reajustes en los tipos impositivos para microempresas y entidades reducidas (al 21% y 24%), sumados a la deducción por reserva de capitalización.

Brecha con la crisis

La magnitud de la carga fiscal actual cobra más fuerza cuando se compara con la serie histórica a largo plazo. Los 594 millones netos ingresados hasta agosto suponen casi triplicar los números del peor momento de la crisis financiera (en 2009, la recaudación cayó a 213,2 millones en este periodo).

No obstante, la presión no se reparte por igual: mientras el IRPF y el IVA han duplicado holgadamente su recaudación desde la burbuja inmobiliaria, las empresas de Ourense todavía aportan hoy menos en Sociedades que en 2007, cuando llegaron a superar los 72 millones en los ocho primeros meses.