Récord recaudatorio en Ourense: el fisco se lleva 2,44 millones al día

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Si el ejercicio 2025 ya marcó un hito de presión fiscal al rebasar por primera vez los 800 millones de euros en la provincia en doce meses, la tendencia de 2026 apunta a un nuevo récord de recaudación a costa de los contribuyentes.
Según la estadística de la Agencia Tributaria, entre enero y agosto el fisco extrajo en Ourense 594,01 millones de euros netos, un 6,6% más respecto a los 556,9 millones del año anterior. Con este avance, la factura tributaria media asciende en la provincia a 2,44 millones diarios (frente a los 2,19 millones registrados el ejercicio pasado).
El verdadero sostén de este máximo histórico vuelve a ser el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), que drenó de las economías familiares 280,08 millones de euros hasta agosto, un 15,1% más. La Agencia Tributaria explica que este repunte responde al aumento de las retenciones del trabajo, impulsadas por las subidas salariales por convenio y la actualización de las pensiones, así como al rendimiento del ahorro y los fondos de inversión.
Sin embargo, la clave estriba en que el Gobierno no ha deflactado la tarifa impositiva para compensar la inflación: el aumento de nóminas y pensiones desplaza automáticamente a miles de trabajadores y jubilados a tramos impositivos más altos, haciéndoles pagar más tributos sin ganar poder adquisitivo real.
Por su parte, el gasto de las familias en productos y servicios básicos continúa alimentando la recaudación a través del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). El impuesto indirecto acumuló 230,57 millones de euros en los ocho primeros meses del año, con un crecimiento del 4,1%. La caja pública se beneficia del consumo interno ante el alto coste de la vida y del hachazo que supone el fin de las rebajas fiscales energéticas, tras recuperar Hacienda el tipo ordinario en las facturas de la electricidad y el gas.
La única figura impositiva que retrocede en Ourense es el Impuesto sobre Sociedades, que cayó un 11% al situarse en 65,89 millones de euros. En este caso, la Agencia Tributaria desvincula este descenso de un parón en los márgenes empresariales con motivo de las tensiones internacionales y lo achaca a reajustes en los tipos impositivos para microempresas y entidades reducidas (al 21% y 24%), sumados a la deducción por reserva de capitalización.
La magnitud de la carga fiscal actual cobra más fuerza cuando se compara con la serie histórica a largo plazo. Los 594 millones netos ingresados hasta agosto suponen casi triplicar los números del peor momento de la crisis financiera (en 2009, la recaudación cayó a 213,2 millones en este periodo).
No obstante, la presión no se reparte por igual: mientras el IRPF y el IVA han duplicado holgadamente su recaudación desde la burbuja inmobiliaria, las empresas de Ourense todavía aportan hoy menos en Sociedades que en 2007, cuando llegaron a superar los 72 millones en los ocho primeros meses.
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