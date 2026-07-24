La regularización deja 800 nuevos cotizantes foráneos en Ourense

La regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno se deja notar con fuerza en el mercado laboral ourensano. El proceso, destinado a conceder permisos de trabajo a quienes residían en el país antes de enero, ha disparado la afiliación a la Seguridad Social en la provincia, que suma 788 cotizantes extranjeros en apenas dos meses.

Esta incorporación masiva permite a Ourense superar por primera vez los 11.000 afiliados foráneos, alcanzando en junio un récord de 11.462 ocupados. Este ritmo de crecimiento no tiene precedentes en la serie histórica, impulsado por las 389 altas laborales registradas en mayo y las 399 de junio, los dos mayores repuntes mensuales contabilizados hasta la fecha.

El peso de este colectivo en la economía provincial es cada vez mayor, tras ganar más de 1.800 trabajadores en solo un año y duplicar con creces los 5.173 registrados en 2020. La mano de obra foránea representa ya el 10,42 % sobre los 109.973 afiliados totales de la provincia, frente al 4 % de hace una década. De hecho, casi ocho de cada diez empleos netos generados en Ourense en los últimos diez años corresponden a trabajadores extranjeros.

Evolución de las afiliaciones extranjeras en Ourense | La Región

Hostelería, comercio y construcción concentran la mayoría del empleo

Los trabajadores extranjeros se concentran en los sectores de Ourense donde hay mayor falta de personal. La hostelería y el comercio encabezan la ocupación foránea, reuniendo entre ambos a más de 4.200 trabajadores, lo que supone casi el 37 % del total de inscritos extranjeros en la provincia. Les sigue de cerca la construcción, un sector fuertemente dependiente de la población migrante que cuenta ya con más de 1.800 cotizantes internacionales.

En una provincia especialmente envejecida, el ámbito de los cuidados se erige como otro motor indispensable: el servicio doméstico y la atención sociosanitaria suman más de 1.100 ocupados de origen extranjero, imprescindibles para la atención a dependientes. Asimismo, el campo ourensano emplea a cerca de 600 trabajadores en la agricultura y la ganadería, mientras que las actividades profesionales y el pequeño emprendimiento reúnen a más de 1.400 autónomos.