Ourense supera por primera vez los 1.000 nacionalizados en solo un año

Ourense se consolida como un destino de referencia para la población extranjera que busca iniciar una nueva etapa vital. Las estadísticas confirman el creciente atractivo de la provincia, consolidándola como un sólido polo de atracción demográfica. El mejor reflejo de esta tendencia se produjo en 2025, cuando se batió un récord histórico: por primera vez desde que existen registros, más de un millar de residentes en la provincia lograron adquirir la nacionalidad española. Solo por ponerlo en perspectiva, en 2019 la cifra de concesiones fue de apenas 202.

El perfil demográfico de los nuevos españoles en Ourense está claramente definido: la gran mayoría son jóvenes y adultos de mediana edad. El análisis por franjas sitúa a la cabeza al grupo de entre 30 y 34 años, que aglutina 132 de las 1.089 concesiones. Estos datos, ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman que el arraigo en la provincia tiene un fuerte componente generacional. Apenas el 16,8% de los nacionalizados supera los 50 años.

Lo que permanece inquebrantable es el vínculo histórico entre Ourense y América, especialmente con la parte sur del continente. Si hace décadas eran los gallegos quienes cruzaban el Atlántico, hoy el viaje se realiza a la inversa. La inestabilidad social, económica o de seguridad que atraviesan países como Venezuela, Cuba o Colombia empuja a muchos de sus ciudadanos a preparar las maletas en busca de un futuro mejor “haciendo las europas”.

La comunidad reina

En este contexto, los venezolanos lideran las estadísticas de nuevos nacionalizados en la provincia. Un total de 332 personas nacidas en este país obtuvieron la ciudadanía, engrosando así una comunidad venezolana que se sigue consolidando como la de mayor peso en Ourense. Tras este país, se sitúan en número de nuevos nacionalizados Cuba (156) y Colombia (137). Estos tres países concentran el 57,39% de las concesiones dadas en 2025.

El abrumador peso de América Latina contrasta drásticamente con las cifras del resto del mundo, donde la adquisición de la nacionalidad es significativamente menor. Fuera del entorno iberoamericano, la principal región de procedencia es el continente africano, que suma un modesto total de 40 personas nacionalizadas. Dentro de este grupo, el país con mayor arraigo es Marruecos, de donde son originarios 23 de los nuevos ciudadanos españoles en Ourense.