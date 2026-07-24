Ourense supera por primera vez los 1.000 nacionalizados en solo un año
POLO DEMOGRÁFICO
El éxodo latino impulsa las cifras de nacionalizados en Ourense, ya que más de la mitad de los nuevos ciudadanos proceden de Venezuela, Cuba o Colombia
Ourense se consolida como un destino de referencia para la población extranjera que busca iniciar una nueva etapa vital. Las estadísticas confirman el creciente atractivo de la provincia, consolidándola como un sólido polo de atracción demográfica. El mejor reflejo de esta tendencia se produjo en 2025, cuando se batió un récord histórico: por primera vez desde que existen registros, más de un millar de residentes en la provincia lograron adquirir la nacionalidad española. Solo por ponerlo en perspectiva, en 2019 la cifra de concesiones fue de apenas 202.
El perfil demográfico de los nuevos españoles en Ourense está claramente definido: la gran mayoría son jóvenes y adultos de mediana edad. El análisis por franjas sitúa a la cabeza al grupo de entre 30 y 34 años, que aglutina 132 de las 1.089 concesiones. Estos datos, ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman que el arraigo en la provincia tiene un fuerte componente generacional. Apenas el 16,8% de los nacionalizados supera los 50 años.
Lo que permanece inquebrantable es el vínculo histórico entre Ourense y América, especialmente con la parte sur del continente. Si hace décadas eran los gallegos quienes cruzaban el Atlántico, hoy el viaje se realiza a la inversa. La inestabilidad social, económica o de seguridad que atraviesan países como Venezuela, Cuba o Colombia empuja a muchos de sus ciudadanos a preparar las maletas en busca de un futuro mejor “haciendo las europas”.
La comunidad reina
En este contexto, los venezolanos lideran las estadísticas de nuevos nacionalizados en la provincia. Un total de 332 personas nacidas en este país obtuvieron la ciudadanía, engrosando así una comunidad venezolana que se sigue consolidando como la de mayor peso en Ourense. Tras este país, se sitúan en número de nuevos nacionalizados Cuba (156) y Colombia (137). Estos tres países concentran el 57,39% de las concesiones dadas en 2025.
El abrumador peso de América Latina contrasta drásticamente con las cifras del resto del mundo, donde la adquisición de la nacionalidad es significativamente menor. Fuera del entorno iberoamericano, la principal región de procedencia es el continente africano, que suma un modesto total de 40 personas nacionalizadas. Dentro de este grupo, el país con mayor arraigo es Marruecos, de donde son originarios 23 de los nuevos ciudadanos españoles en Ourense.
“Los venezolanos llegan con el deseo de integrarse y trabajar”
Los lazos entre Ourense y Venezuela son cada vez más fuertes. No es casualidad que sea el país que lidera el número de nacionalizados en la provincia. Esto se da por dos factores: la necesidad que tienen de emprender una nueva vida en otro país y el amor profundo hacia Galicia que se respira en América Latina.
“La gran mayoría de los que están llegando actualmente no tienen vínculo sanguíneo con la ciudad. Es decir, no son ni hijos ni nietos de ourensanos, pero en Venezuela, como los ourensanos son mayoría, alguna vez escucharon hablar de esta tierra. Su amigo gallego, su jefe o su vecino les habló de Ourense”, explica Lorenzo González, presidente de la asociación venezolana Alma Llanera.
Acerca del perfil de las personas que llegan del citado país, explica que la mayoría tiene entre 24 y 40 años y viene acompañado de su familia. “Es gente que ya viene con una experiencia y con unos estudios. Siempre vienen con la intención de integrarse y de trabajar”, señala.
Mayoritariamente optan por emprender. “Tienen que mantenerse aquí, lógicamente, pero también cuentan con muchos familiares en Venezuela que dependen de su trabajo, de su sueldo o de su sustento”, asegura González.
Los principales detonantes del éxodo venezolano, indica, son la necesidad económica y de enviar remesas para mantener a la familia en Venezuela (comprar medicinas, pagar tratamientos…) y escapar de la extrema inseguridad ciudadana que vive el país latino.
Sin embargo, no es un camino de rosas, más bien lleno de espinas. González asegura que entre los problemas a los que se enfrentan está la dificultad de homologar los títulos profesionales o la de vivir una situación de limbo legal. Respecto a esta última, apunta a que en Venezuela hay “un Estado fallido”. “Hay tanta falta de administración que no te puedes venir con la documentación o con el papeleo necesario para regularizar tu situación”, apunta.
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