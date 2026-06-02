¿Sabe usted que la reina Letizia reivindica que un buen modelo ourensano nunca pasa de moda?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el quen cho dixo, la reina Letizia inauguró la Feria del Libro de Madrid tirando de etiqueta ourensana.

La reina Letizia inauguró la Feria del Libro de Madrid tirando de etiqueta ourensana.
La reina Letizia inauguró la Feria del Libro de Madrid tirando de etiqueta ourensana.

¿Sabe usted que la reina Letizia inauguró la Feria del Libro de Madrid tirando de etiqueta ourensana? ¿Que se paseó entre las casetas con un diseño de Adolfo Domínguez? ¿Que, seica, el vestido le chifla tanto que lo lleva luciendo con orgullo desde que lo estrenó allá por 2020? ¿Que ya se sabe que un buen modelo ourensano es como un clásico de la literatura, que nunca cansa volver a sacarlo?

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