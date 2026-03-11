Renfe alerta de retrasos en los trenes entre Galicia y Madrid por las obras en el túnel de Guadarrama
DESDE EL 5 DE MAYO
Renfe ha informado de que se producirán retrasos en los trenes procedentes de Galicia con destino Madrid Chamartín debido a las obras de mejora del túnel de Guadarrama
La cuenta oficial de información de Renfe (@inforenfe) informaba en redes sociales en la mañana de este miércoles, 11 de marzo, de retrasos en los trenes de AV y Larga Distancia procedentes de Galicia, Salamanca, Asturias, Ponferrada y León con destino Madrid Chamartín. Esta modificación en los tiempos de viaje se debe a a las obras de mejora que se van a llevar a cabo en el túnel de Guadarrama.
También se ven afectados aquellos trenes que transcurran por el corredor Valladolid - Segovia - Madrid. El incremento en los tiempos será de 7 minutos, y estará vigente entre el 5 de mayo y el 14 de julio.
