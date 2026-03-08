Renfe en tiempo real: cómo funciona el nuevo mapa de trenes de alta velocidad y Larga Distancia

Renfe ha lanzado un nuevo visor en tiempo real que permite a las personas usuarias consultar la posición de los trenes y el estado de la red ferroviaria en todo momento. La herramienta está disponible para trenes de alta velocidad, Larga Distancia y Media Distancia, ofreciendo información útil sobre horarios, recorridos y estaciones.

Llega tras las críticas de diferentes partidos políticos por su falta de transparencia, así como por las quejas de los usuarios.

Qué ofrece el mapa de trenes de Renfe

El mapa de trenes de Renfe muestra todos los convoyes en circulación sobre la red. Cada tren aparece con un icono que se mueve según avanza y permite ver:

Última parada realizada y próxima estación.

Horas previstas de llegada a cada parada y al destino final.

Recorrido completo, incluyendo origen, destino y paradas intermedias.

Las estaciones ya superadas y las pendientes se diferencian por colores para facilitar la visualización.

Información sobre estaciones

Al seleccionar una estación en el visor, se despliega información relevante como:

Dirección postal y ubicación.

Accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR).

Servicios disponibles para viajeros.

Acceso al visor de trenes Renfe

El Visor Tiempo Real de Largo Recorrido también está disponible mediante códigos QR en algunos trenes, permitiendo a las personas usuarias acceder al mapa de trenes en tiempo real desde sus dispositivos móviles. La funcionalidad ya estaba disponible desde noviembre para la red de Cercanías y Rodalies.

Con esta herramienta, Renfe facilita a las personas viajeras el seguimiento en tiempo real de su tren, mejorando la consulta de horarios, recorrido y ubicación de trenes de alta velocidad, Larga y Media Distancia.