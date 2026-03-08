POSICIONES Y ESTADO DE LA VÍA
Renfe en tiempo real: cómo funciona el nuevo mapa de trenes de alta velocidad y Larga Distancia
POSICIONES Y ESTADO DE LA VÍA
Renfe ha lanzado un nuevo visor en tiempo real que permite a las personas usuarias consultar la posición de los trenes y el estado de la red ferroviaria en todo momento. La herramienta está disponible para trenes de alta velocidad, Larga Distancia y Media Distancia, ofreciendo información útil sobre horarios, recorridos y estaciones.
Llega tras las críticas de diferentes partidos políticos por su falta de transparencia, así como por las quejas de los usuarios.
El mapa de trenes de Renfe muestra todos los convoyes en circulación sobre la red. Cada tren aparece con un icono que se mueve según avanza y permite ver:
Las estaciones ya superadas y las pendientes se diferencian por colores para facilitar la visualización.
Al seleccionar una estación en el visor, se despliega información relevante como:
El Visor Tiempo Real de Largo Recorrido también está disponible mediante códigos QR en algunos trenes, permitiendo a las personas usuarias acceder al mapa de trenes en tiempo real desde sus dispositivos móviles. La funcionalidad ya estaba disponible desde noviembre para la red de Cercanías y Rodalies.
Con esta herramienta, Renfe facilita a las personas viajeras el seguimiento en tiempo real de su tren, mejorando la consulta de horarios, recorrido y ubicación de trenes de alta velocidad, Larga y Media Distancia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
POSICIONES Y ESTADO DE LA VÍA
Renfe en tiempo real: cómo funciona el nuevo mapa de trenes de alta velocidad y Larga Distancia
Las palabras cuentan
¿Qué es realmente ser feminazi?
RETRATO ÍNTIMO Y SENSORIAL
Marc by Sofia: el retrato íntimo con el que Sofia Coppola consagra el mito de Marc Jacobs
Lo último
YA HAY UN POSIBLE CANDIDATO
Israel amenaza con atacar a quienes participen en la elección del sucesor de Jamenei