Renfe modificará el servicio entre Ourense, Monforte y Lugo debido a obras

Renfe modificará temporalmente el servicio ferroviario entre Ourense, Monforte y Lugo entre el 22 y el 26 de abril debido a trabajos de mejora en la infraestructura que ejecutará Adif. Estas actuaciones, incompatibles con la circulación de trenes, obligarán a alterar tanto servicios de Media Distancia como conexiones de Larga Distancia, incluido el Alvia entre Lugo y Madrid.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, la compañía habilitará un plan alternativo por carretera que afectará a un total de 40 servicios. Los transbordos se realizarán en distintos puntos del recorrido, como Ourense, Monforte, Rábade, Sarria o Lugo, dependiendo del trayecto ejecutado por cada tren.

Entre los servicios afectados figuran varias conexiones de media distancia entre A Coruña, Ourense y Lugo, así como los trenes Alvia. En este último caso, uno de los servicios adelantará su salida y ambos realizarán parte del trayecto por carretera.

Renfe permitirá cambios y anulaciones sin coste para los viajeros que ya tenga sus billetes adquiridos estos días y recuerda que en los desplazamientos por carretera no se admite el transporte de animales de compañía. Los servicios Intercity entre Ourense y Lugo, que ya se realizan por carretera por otras obras, mantendrán su operativa habitual.