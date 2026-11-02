Las reservas de agua en la provincia de Ourense bajan hasta el 54%

Las reservas hídricas de la provincia de Ourense han experimentado un notable descenso durante la última semana. En la provincia se sitúan en el 54,77% de su capacidad total, acumulando un volumen de 878 hectómetros cúbicos de los 1.603 de capacidad total. La cifra representa una reducción de 35 hectómetros cúbicos respecto al balance de la semana precedente, consolidando una tendencia a la baja que sitúa a la provincia por debajo de sus registros habituales en esta época del año.

El comportamiento de los embalses es desigual. Entre los que presentan mayores reservas destaca Frieira, que supera el 86% de su capacidad; Castrelo de Miño, con algo más del 83%, y O Bao, que ronda el 81%.

En el extremo contrario se encuentran varios pantanos que apenas superan una quinta parte de su capacidad. Edrada-Mao registra un 21,43%, Albarellos se sitúa en el 21,98% y Cenza alcanza el 22,50%. Chandrexa y Salas tampoco llegan al 30%. El panorama deja así a la provincia con un volumen de agua inferior tanto al registrado hace doce meses como a la media de la última década para estas fechas. A ello hay que añadir que, por el momento, no se esperan lluvias.