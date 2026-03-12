Los reyes de la huerta ourensana: los cultivos más sembrados

La col, el producto estrella, con más de 380 hectáreas

En la provincia existen actualmente 3.092 hectáreas dedicadas al cultivo de hortalizas en huertos. Más del 12% de este terreno hortícola está reservado para la col (o repollo), que con 380 hectáreas se consolida como el producto estrella de la huerta ourensana.

Las judías escalan al segundo puesto tras duplicar su extensión

Las judías verdes se consolidan actualmente como el segundo producto más cultivado con 229 hectáreas, tras desbancar a la cebolla en el ranking provincial. Este cultivo ha duplicado con creces su extensión frente a las 95 hectáreas registradas en el año 2023.

El puerro se cuela en el tercer cajón con casi 200 hectáreas

El puerro se consolida como el tercer cultivo más extendido con 195 hectáreas, ganando peso en una huerta ourensana cada vez más diversificada. Esta hortaliza ha crecido significativamente en la última década, superando las 123 hectáreas que se contabilizaban en 2014.

La cebolla multiplica por veinte su presencia en una década

La cebolla protagoniza el ascenso más meteórico de la huerta ourensana. En apenas diez años, ha pasado de ser un cultivo casi testimonial con solo 9 hectáreas en 2014 a ocupar 191 en la actualidad, consolidándose como imprescindible en el cultivo de los hogares.

La calabaza cierra el "top 5" a una sola hectárea de la cebolla

Con 190 hectáreas de superficie, la calabaza se afianza como el quinto cultivo más presente en los huertos familiares de la provincia. Esta hortaliza se mantiene como un básico indiscutible del autoconsumo ourensano, quedándose a un paso mínimo de arrebatarle el cuarto puesto a la cebolla.