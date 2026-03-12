5 ideas para conseguir un huerto de autoconsumo productivo y saludable
EN POCO ESPACIO
Las huertas de autoconsumo aportan alimentos de cercanía, de confianza y permiten un ahorro que resulta imposible en caso de recurrir al supermercado. Para sacarlo adelante, además de "tener mano" hay que tener muy presentes los consejos de siembra, cultivo y recogida de cada producto que se quiera plantar en el huerto de autoconsumo.
Para que este huerto sea eficiente conviene maximizar los espacios pequeños con macetas, huertos verticales en soportes de PVC o en mesas de cultivo. Además, y para no desanimarse, los cultivos rápidos y productivos, como son la lechuga,la acelga, los rabanitos, los tomates y las plantas aromáticas con las que luego poder disfrutar de recetas caseras, suelen ser opciones que motivan a los principiantes en teste tipo de cultivos propios.
Un consejo también muy útil es la utilización de compost casero, a modo de acolchado para mantener humedad y asociaciones benéficas, que se llaman, al unir la siembra de la albahaca con el tomate, por ejemplo, una combinación que evita plagas de forma ecológica y ayuda a no utilizar productos químicos.
A estos consejos generales se suman otros trucos u opciones para instalar un huerto cómodo y productivo, así como prácticas para sacar el mayor partido posible al huerto de consumo personal.
Estas son algunas ideas:
Así se puede preparar un huerto en un contenedor y prepararlo, paso a paso, para tener un acolchado vegetal ecológico sobre el que posteriormente plantar el cultivo.
Formas sencillas para abonar la tierra antes de hacer la siembra o colocar los plantones, es un paso importante para sacar partido al huerto de autoconsumo. Tutoriales de este tipo suelen facilitar la tarea a los principiantes o no tanto.
Algunos consejos útiles para saber cuándo recoger lo que queda en el huerto de invierno.
Algunos instagramers, como Nuska Chousa, muestran cómo se puede armar un huerto urbano en un espacio limitado y cómo montar soportes sencillos, con bridas, y cultivar todo tipo de productos.
El objetivo es ir conociendo la tierra, aplicar consejos de este tipo y recoger cada vez más los productos con mejor sabor para contar con el huerto como un complemento esencial para el consumo mensual, además de conseguir un ahorro económico y desarrollar una actividad periódica gratificante y saludable.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 12 de marzo
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: miércoles, 11 de marzo
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 12 de marzo?
ESQUELAS DE OURENSE
Las esquelas de este jueves, 12 de marzo, en Ourense
PRODUCTOS ESTRELLA
Los reyes de la huerta ourensana: los cultivos más sembrados
AUGE DEL HUERTO FAMILIAR
Ourense es la segunda provincia española con más metros de huerta por habitante