5 ideas para conseguir un huerto de autoconsumo productivo y saludable

Para que este huerto sea eficiente conviene maximizar los espacios pequeños con macetas, huertos verticales en soportes de PVC o en mesas de cultivo. Además, y para no desanimarse, los cultivos rápidos y productivos, como son la lechuga,la acelga, los rabanitos, los tomates y las plantas aromáticas con las que luego poder disfrutar de recetas caseras, suelen ser opciones que motivan a los principiantes en teste tipo de cultivos propios.

Un consejo también muy útil es la utilización de compost casero, a modo de acolchado para mantener humedad y asociaciones benéficas, que se llaman, al unir la siembra de la albahaca con el tomate, por ejemplo, una combinación que evita plagas de forma ecológica y ayuda a no utilizar productos químicos.

A estos consejos generales se suman otros trucos u opciones para instalar un huerto cómodo y productivo, así como prácticas para sacar el mayor partido posible al huerto de consumo personal.

Estas son algunas ideas:

Así se puede preparar un huerto en un contenedor y prepararlo, paso a paso, para tener un acolchado vegetal ecológico sobre el que posteriormente plantar el cultivo.

Formas sencillas para abonar la tierra antes de hacer la siembra o colocar los plantones, es un paso importante para sacar partido al huerto de autoconsumo. Tutoriales de este tipo suelen facilitar la tarea a los principiantes o no tanto.

Algunos consejos útiles para saber cuándo recoger lo que queda en el huerto de invierno.

Algunos instagramers, como Nuska Chousa, muestran cómo se puede armar un huerto urbano en un espacio limitado y cómo montar soportes sencillos, con bridas, y cultivar todo tipo de productos.

El objetivo es ir conociendo la tierra, aplicar consejos de este tipo y recoger cada vez más los productos con mejor sabor para contar con el huerto como un complemento esencial para el consumo mensual, además de conseguir un ahorro económico y desarrollar una actividad periódica gratificante y saludable.