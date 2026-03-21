Ridimoas analizará en su asamblea los daños del fuego

La Asociación Cultural e Ecolóxica Ridimoas celebrará su 50 aniversario durante la asamblea general de este domingo en el Pazo de Trasalba, en Amoeiro, coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento de Otero Pedrayo.

Será la primera reunión presencial convocada por la entidad desde 2020 y servirá para reflexionar sobre medio siglo de trabajo en favor de la conservación ambiental en el bosque de Ridimoas, que abarca ya 500 hectáreas de terreno entre Beade, Carballeda de Avia y Leiro, además de para reforzar el compromiso de socios y vecinos y poner en valor la defensa de la biodiversidad en la comarca de O Ribeiro.

El incendio registrado el pasado agosto supuso, según la propia entidad, “o trauma máis importante sufrido polo noso bosque dende a fundación da asociación”. El fuego afectó de forma significativa a este espacio natural y puso en riesgo un proyecto de conservación construido durante décadas de esfuerzo colectivo. Su fundador, Pablo Oitabén, explica que “ata que pasen 50 anos o bosque non volverá a estar en condicións” y expresa su preocupación por algunas especies como “os mamíferos terrestres, as píntegas e o falcón pequeno, que levaba seis anos criando en Ridimoas e non sabemos se vai volver”.

La entidad, reconocida con dos Bandeiras Verdes de Galicia y con un premio de la Unesco, destaca la respuesta solidaria surgida tras el suceso: el trabajo altruista de los voluntarios que se enfrentaron a las llamas, la colaboración de personas y entidades que aportaron recursos y donativos para paliar los daños y la llegada de nuevos socios.

Actualmente, la entidad cuenta con 1.316 socios, tras registrar 95 altas en 2025 y la extensión del bosque sigue creciendo, tras incorporar en el último año 12.497 metros cuadrados más.

La jornada incluirá la presentación del balance de actividades, la exposición de proyectos futuros y la dación de cuentas, además de una comida de confraternización.

El encuentro coincide también con el medio siglo del fallecimiento de Ramón Otero Pedrayo. Por este motivo, la asamblea se organizará en colaboración con la Fundación en la casa del autor en Trasalba, que podrá visitarse gratuitamente.

La programación concluirá a las 17,00 horas con una visita a una de las zonas del bosque afectadas por el fuego, donde los asistentes podrán comprobar los daños provocados por las llamas y reflexionar sobre los retos de futuro.