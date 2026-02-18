Ridimoas, 50 años de trabajo en la recuperación del bosque

La Asociación Cultural y Ecológica Ridimoas cumple este 2026 cinco décadas desde que comenzó su actividad, efeméride que se celebrará con una asamblea general, que se realizará de forma presencial por primera vez desde 2020, el próximo 22 de marzo en el Pazo de Trasalba. La cita servirá para presentar el balance del año, el estado de las parcelas adquiridas y el informe de socios, en un ejercicio marcado por los logros y también por los retos, como el incendio que afectó al bosque en agosto.

Pablo Oitabén, fundador de Ridimoas, recuerda los primeros pasos de la entidad, en 1976, a través de la actividad Aula Verde de la Universidad Laboral. “Participamos no certame Legión Verde de RTVE, para os centros educativos nos que se premiaba a labor a favor da natureza. En Beade houbera un gran incendio e decidimos repoboar alí. Cedéronnos uns terreos en Ridimoas e empezamos. Con eses premios económicos comezamos a mercar terras e repoboar. Entre os anos 76 e 80 plantamos unhas 15.000 árbores”.

Aunque la actividad comenzó en 1976, la asociación se constituyó oficialmente en 1988, consolidando lo que hoy son 500 hectáreas entre Beade, Leiro y Carballeda de Avia. Un trabajo arduo porque “son terreos pequenos, e que hai concellos que non están ben catastrados ou non se sabe quenes son os propietarios”.

Incendio

El incendio del pasado agosto supuso un desafío importante para Ridimoas. Desde la asociación destacan el esfuerzo de voluntarios y socios que ayudaron en la extinción y con el apoyo de nuevas incorporaciones.

A pesar de la adversidad, el bosque sigue creciendo: este año se sumarán 10.417 metros cuadrados en Ridimoas y 2.078 en Cernadas, con especies como piñeiros, carballos, sobreiras y castiñeiros. Oitabén subraya que “ata que pasen 50 anos, o bosque non volverá a estar en condicións porque xa o vimos no lume do 75”. Defiende que hay que darle su tiempo para la recuperación “porque as árbores secas seguen formando bosque e hai cantidade de organismos viven nelas, como os petos ou paxaros carpinteiros”.

“Estamos con cámaras trampa revisando como sobreviviu a fauna, porque o bosque non existe sen fauna silvestre. Preocupánnos os mamíferos terrestres, con mais mortandade, e que non sabemos se vai vir o falcón pequeno (halcotán), unha ave de presa que cría en árbores e levaba seis anos criando en Ridimoas”, explica.

Tres personas vigilan diariamente el bosque y realizan rexistros meteorológicos y de fauna. Cuentan con una yegua para hacer recorridos, además de contar con empresas que realizan las labores de silvicultura, desbroces y limpieza de mimosas.

Logros

Entre los logros de estas cinco décadas de trabajo a favor de la naturaleza, Oitabén destaca los premios Bandeira Verde de Galicia, el Premio Unesco a la labor educativa o el Premio Rodríguez de la Fuente. También la entrada en el programa Globe de la NASA, que enviaba registros sobre la fauna y flora del bosque.

El aniversario del inicio de la actividad en Ridimoas coincide con el medio siglo del fallecimiento de Ramón Otero Pedrayo. Por ello, la asamblea se organizará en la casa del escritor en Trasalba. La jornada incluirá la presentación del balance de actividades, proyectos futuros, dación de cuentas y también una comida de confraternización. A su término, a partir de las 17,00 horas, se realizará una visita a la parte del bosque afectada por los incendios, para comprobar sobre el terreno el daño causado por las llamas.