El río subterráneo más caudaloso de Europa en granito está en Ourense: un fenómeno geológico único

En el municipio ourensano de Avión, el río Avia esconde uno de los fenómenos geológicos más singulares de Galicia. En el lugar conocido como O Sesume, el cauce desaparece de la superficie y continúa su recorrido bajo tierra entre enormes bloques de granito y cavidades naturales. Una particularidad que, según las referencias divulgativas sobre este enclave, lo sitúa como el río subterráneo más caudaloso de Europa documentado en este tipo de formaciones geológicas.

El origen de O Sesume está relacionado con una fractura geológica por la que circula el río Avia. La acción del agua y la disposición de grandes bloques de granito han dado lugar a un sistema de cavidades que permite al cauce continuar bajo la superficie. Los vecinos del lugar contaban que ahí “desaparecían as vacas” sin saber de la espectacularidad de las cavidades trabajadas por el agua y el tiempo.

En la actualidad, se ha confirmado que el tramo subterráneo supera los 250 metros. Las investigaciones espeleológicas realizadas en el entorno de Albarellos han documentado las características de esta formación, en la que la circulación del agua y la erosión han modelado los espacios entre las rocas.

A diferencia de las cuevas desarrolladas en terrenos calizos, este sistema está asociado a bloques de granito. Su estudio permite conocer mejor cómo las fracturas de la roca y la acción continuada del agua pueden generar conductos naturales por los que discurre un río.

Un enclave de interés geológico

O Sesume ha despertado el interés de especialistas en geología y espeleología por sus características. Entre los trabajos dedicados a este entorno destaca el estudio científico sobre el sistema de cavidades graníticas de Albarellos, publicado en 2016, así como investigaciones posteriores sobre cuevas en ríos de bloques y cañones en rocas plutónicas del noroeste de la península ibérica. Estos trabajos permiten contextualizar el fenómeno dentro de los sistemas fluviales desarrollados en terrenos graníticos y documentar sus particularidades geológicas.

El enclave también forma parte del patrimonio natural de Avión y de la comarca de O Ribeiro. La zona cuenta con una ruta señalizada para acercarse al entorno, aunque las cavidades y los bloques pueden resultar peligrosos, especialmente cuando aumenta el caudal. Por ello, es importante respetar la señalización y evitar acceder a los conductos subterráneos sin los conocimientos y las condiciones de seguridad adecuados.

O Sesume do Avia constituye así un ejemplo singular de la relación entre el agua y el granito en el paisaje ourensano: un tramo del río que deja de ser visible durante su recorrido y continúa fluyendo bajo las rocas.