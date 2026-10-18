El robo de cable entre Barbantes y Ourense provoca retrasos en varios trenes

El robo de cable registrado entre Barbantes y Ourense está provocando retrasos en los servicios ferroviarios de la línea Guillarei-Ponferrada, según ha alertado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Según la información disponible sobre los servicios de esta línea, circulan al menos cuatro trenes en total entre los trayectos de ida y vuelta. No obstante, por el momento no se ha confirmado cuántos de estos servicios se han visto directamente afectados por la incidencia ni el tiempo de retraso acumulado.

ADIF ha advertido de las alteraciones en la circulación, por lo que se recomienda a los viajeros consultar el estado de sus trenes antes de iniciar el viaje y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre la incidencia. Por ahora, no se dispone de información confirmada sobre cuándo se recuperará la normalidad en la circulación ferroviaria.