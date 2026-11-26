DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy jueves, 26 de noviembre
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que hay dos compañeros de partido cuyo vínculo viene de antes de su nacimiento? ¿Que Rosendo Fernández fue el médico de los padres de Roberto González en A Merca? ¿Que fue Rosendo quien le llevó el embarazo a su madre hasta el último trimestre? ¿Que ahora comparten estrado y vehículo durante la campaña electoral? ¿Que, además, también comparten columna en La Región?
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