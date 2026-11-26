¿Sabe usted que hay dos compañeros de partido cuyo vínculo viene de antes de su nacimiento? ¿Que Rosendo Fernández fue el médico de los padres de Roberto González en A Merca? ¿Que fue Rosendo quien le llevó el embarazo a su madre hasta el último trimestre? ¿Que ahora comparten estrado y vehículo durante la campaña electoral? ¿Que, además, también comparten columna en La Región?