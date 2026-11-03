¿Sabe usted que si Rosendo Luis Fernández le ha pedido dinero por WhatsApp en las últimas horas no era él?

¿Sabe usted que los ciberdelincuentes apuntan por igual a tirios y troyanos? ¿Que el intento de estafa mareó durante toda la mañana de este lunes el pepero Rosendo Luis Fernández? ¿Que utilizaron el WhatsApp de su teléfono institucional de la Diputación para pedir dinero a muchos de sus contactos? ¿Que algunos son altos responsables de elevadas instituciones gallegas y nacionales? ¿Que no le consta que nadie picara? ¡Uf!