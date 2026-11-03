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Rueda de prensa de Puente para informar sobre el accidente de Urda

¿Sabe usted que si Rosendo Luis Fernández le ha pedido dinero por WhatsApp en las últimas horas no era él?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, los ciberdelincuentes saben a quien suplantar

¿Sabe usted que si Rosendo Luis Fernández le ha pedido dinero por WhatsApp en las últimas horas no era él?
¿Sabe usted que si Rosendo Luis Fernández le ha pedido dinero por WhatsApp en las últimas horas no era él?

¿Sabe usted que los ciberdelincuentes apuntan por igual a tirios y troyanos? ¿Que el intento de estafa mareó durante toda la mañana de este lunes el pepero Rosendo Luis Fernández? ¿Que utilizaron el WhatsApp de su teléfono institucional de la Diputación para pedir dinero a muchos de sus contactos? ¿Que algunos son altos responsables de elevadas instituciones gallegas y nacionales? ¿Que no le consta que nadie picara? ¡Uf!

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