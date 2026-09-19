Uno de los rostros más reconocibles de la televisión se deja ver enamorada de Ourense: "Súper bonita"

La provincia de Ourense ha recibido la visita de uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. El popular periodista ha aprovechado una escapada en moto por Galicia para descubrir algunos de sus rincones, disfrutar de la gastronomía y compartir con sus seguidores varias fotografías de su aventura sobre dos ruedas.

Se trata de Antonio Lobato, conocido narrador de Fórmula 1, que ha elegido Allariz como destino de la cuarta etapa de su viaje. El comunicador ha recorrido la distancia que separa Baiona de la localidad ourensana en una jornada que, a juzgar por sus palabras, le ha dejado un excelente sabor de boca.

"Cuarta etapa del viaje. De Baiona a Allariz. Ruta súper bonita y un tiempo fantástico. Mañana ya vuelta para casa", escribió Lobato en Instagram.

Antonio Lobato disfruta de los paisajes y la gastronomía gallega

Las imágenes compartidas por el periodista muestran distintos momentos de su aventura, combinando fotografías de su moto con instantáneas de paisajes y gastronomía. Una escapada en la que ha aprovechado para descubrir diferentes rincones de Galicia antes de emprender el regreso a casa.