El rural ourensano encabeza la creación de nuevos pastos

La ganadería en extensivo no se entiende sin los pastos, una práctica que repercute en el correcto cuidado de los montes, la cuestión clave en la lucha contra los incendios. La despoblación del rural conlleva el abandono de los trabajos que mantenían el territorio en condiciones óptimas para frenar los fuegos, entre ellos esta tarea.

Las raíces de la provincia se nutren de la ganadería, una profesión que lucha por encontrar relevo generacional, posicionándose como uno de los factores clave a la hora de recuperar y fijar población. Al considerarse los pastos como un modelo de aprovechamiento del territorio sostenible y compatible con la preservación del patrimonio natural, la Xunta de Galicia, a través del Plan de Pastos de Galicia, ha movilizado casi 2.500 hectáreas desde 2020, de las cuales 780 han sido en la provincia ourensana.

Ourense se sitúa por detrás de Pontevedra en términos de superficie al contar esta con 830 hectáreas, pero lidera la cantidad de pastos creados con 45 de los 106 nuevos pastizales desde 2020. Estos están repartidos por todo el territorio, aunque los ganaderos piden que se concentren en aquellos en los que se vayan a trabajar directamente por los profesionales locales para garantizar su continuidad y rentabilidad.

La inversión para la creación de estas infraestructuras se utiliza para el desbroce y adecuación del terreno, que aún tardará varios años en ser productivo. Un punto en el que coinciden los ganaderos que aprovechan estos pastos es la necesidad de que la administración haga estudios de viabilidad y requiera garantías por parte de los beneficiarios.

David Gómez, ganadero de Retorta das Chás, en Montederramo, explota un pasto de 9 hectáreas donde sus cerca de 40 cabezas reproductoras pacen casi a diario. Explica que es importante la recuperación de estos terrenos, pero hace hincapié en que “hai que mirar quen o vai empregar e como, ademais de onde se vai facer para que non se abandone de volta”.

Este año se creará en Xunqueira de Espadanedo un nuevo pasto de 29 ha., que se suma a los de Laza, Vilariño de Conso, Bande, Lobeira y Beariz. Antonio Prieto de la ganadería JPD será quien lo trabaje, y al igual que David Gómez, coincide en que es necesario “facer un estudio de viabilidade, requerir dun compromiso coa inversión pública e un seguimento de varios anos da explotación”.

Prieto recalca que “o importante é a urxencia dos trámites. Non podemos estar agardando anos á creación dos pasteiros, ten que primar a posta en valor do territorio o antes posible para poder aproveitalo, atraer poboación, xerar riqueza e non ser pasto do lume”. Las pretensiones del ganadero para estas 29 ha. son ampliar su explotación de 250 vacas de Ternera Gallega Suprema para incluir otro lote de cerca de 20 bovinos y otros tantos equinos para que usen la zona de pasto durante los primeros años “sen présa, porque ao estar tanto tempo sen traballar e sen abonar, vai ser difícil arrancar, pero imos ir pouco a pouco”.

Relevo generacional

“Os terreos comunais en monte baleiro debían aproveitarse para facilitar o acceso ás novas xeracións, a escasez de superficie é unha das problemáticas ás que nos enfrontamos”, afirma Prieto, “necesitamos rapidez e flexibilidade, especialmente para que os que están comezando teñan o camiño máis doado e se incorporen o antes posible”.

Nuevos pastos sí, pero sostenibles y rentables

Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Ganaderos del Macizo Central Ourensano (Agromacen) explica que es necesario fomentar que estas partidas de dinero públicto destinadas a la creación de los pasteiros se lleven a cabo en las comunidades de montes donde haya ganado y sea aprovechado por los profesionales de la zona: “Hai máis pasteiros pedidos. Nos últimos anos dedicámonos a colaborar coa Consellería de Medio Rural para legalizar as comunidades de montes, mirando as necesidades de base territorial que teñen as explotacións locais e as viabilidade deses pasteiros, para que ese diñeiro público axude a fixar poboación e vaia a parar onde sexan viables as explotacións”.

La gestión del monte, fundamental en la prevención de los incendios

Una de las premisas del Plan de Pastos de Galicia de la Xunta es aumentar el abanico de herramientas para la prevención de incendios, una tarea en la que los pastos juegan un papel importante. David Gómez, ganadero de Montederramo, explica que el pasteiro que explota se encuentra a escasos doscientos metros de las viviendas. “É fundamental que esté traballado e limpo”, sentencia. Antonio Prieto, el ganadero de Xunqueira de Espadanedo que trabajará el futuro pasto que la Xunta creará en el municipio, aclara que esas 29 hectáreas servirán como barrera frente al fuego.

Ambos coinciden en que la única solución contra los incendios es la recuperación de población en el rural que se dedique a trabajar el territorio, recalcando la importancia del compromiso social a la hora de mantener limpias las fincas y terrenos, pero también de las administraciones.

Por su parte, Pedro Rodríguez, el presidente de Agromacen, afirma que “tódolos anos escoitamos que hai que facer prevención pero non podes rozar Galicia enteira cada ano, é a xestión do territorio á que produce os cortalumes naturais, como son os pasteiros”.

“Os incendios non empezan o día que se inicia, os incendios empezan moitos anos antes co abandono do rural”, dice, apuntando que “todas as medidas que se fagan para frear estes grandes incendios, evitaran moitos desastres de cara ao futuro”.