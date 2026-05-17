Xunqueira de Espadanedo presumió de riqueza ganadera local

Cientos de personas visitaron durante la jornada del sábado la II Mostra de Gando de Xunqueira de Espadanedo, una cita que reúne en la localidad a decenas de cabezas de ganado bovino, equino, caprino y ovino de la comarca y que sirve de punto de encuentro para los profesionales del sector primario.

El evento, organizado por la asociación agroganadera A Espadana con la colaboración del Concello, vivió ayer su segunda edición en la que hubo “máis participación, máis animais e máis afluencia”, según explicó Antonio ‘Toño’ Prieto, uno de los organizadores.

A las 11,00 horas, el recinto abría sus puertas. Con el paso de las horas, cientos de visitantes recorrieron el espacio, lleno de animales, material agrícola y, como no, olería. Los organizadores guardaron un lugar muy especial para este oficio, no sólo mostrando piezas hechas del “barro amarelo”, sino con una demostración en vivo.

Cómo no, la olería también tuvo su momento. | B.L.

Aunque los asistentes pudieron disfrutar de vacas “de tódalas razas”, y caballos de buen porte, fueron los pequeños ponis los que más atención centraron, especialmente la de los más ‘cativos’. Pero estos no fueron los únicos en disfrutar de la jornada. Otros, como Toña Caramés, vivieron con emoción la jornada: “Levábame os cabalos todos para a casa, e os ponis para os meus netos”, afirmó.

Los ponis, parada obligatoria en el recorrido. | B.L.

Durante la mañana, un grupo de ganaderos llegó a lomos de sus caballos. Entre ellos, Eloy Pérez, vecino de Montederramo que a sus cinco años ya cabalgaba como un experto: “De maior quérome dedicar á gandeiría”, afirmó al recoger el reconocimiento que la organización entregó a su padre, también Eloy.

Eloy Pérez (Montederramo), cabalgando como un experto a sus cinco años. | B.L.

Estos regalos de la organización “ao bo facer dos gandeiros, a súa traxectoria e a súa implicación na recuperación e mantemento do medio rural”, fueron entregados por las autoridades, alcaldes y representantes institucionales que acudieron a la cita, en una sesión marcada por el humor y la emotividad.

Tras la entrega, comenzó la comida popular, pulpo y churrasco, que contó con varios cientos de asistentes y que dió paso a una tarde llena de actividades. Junto a los sorteos, los participantes pudieron disfrutar de los juegos comunitarios que organizan, y entre los que destaca el levantamiento de alpaca, una modalidad “que cando tal chegará ás Olimpiadas”.

Muchos de los mayores presentes recordaban las antigüas ferias de ganado, más habituales en la provincia: “As feiras había que ir, fixeras bo trato ou malo, pero había que ir”, explicaban, aclarando que las ferias servían como lugar de reunión: “Pasabámolo moi ben, hoxe falta algo de trato”.

Así, la tarde se hizo noche y con ella llegó la actuación de la charanga Brexit, que puso ritmo a la verbena con intención de que durase “ata que o corpo aguante”.