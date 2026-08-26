Sanidade y la Fundación Meniños buscan reforzar la atención a menores
SALUD MENTAL
La entidad presentó un proyecto de salud mental perinatal dirigido a mujeres durante el embarazo y el primer año posterior al nacimiento de sus hijos.
La Xunta y la Fundación Meniños estudiarán vías de colaboración para reforzar el bienestar emocional de la infancia, la adolescencia y las mujeres durante la etapa perinatal. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental, Almudena Díaz, conocieron las iniciativas que desarrolla la entidad en este ámbito.
Una de ellas ofrece atención terapéutica a niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial. El programa busca ayudarlos a afrontar los problemas emocionales, de conducta o de relación que pueden aparecer después de vivir experiencias adversas.
La intervención incluye también a las familias y prevé la coordinación con los profesionales sanitarios, educativos y sociales que atienden a los menores.
Meniños presentó además un proyecto de salud mental perinatal dirigido a mujeres durante el embarazo y el primer año posterior al nacimiento de sus hijos. La iniciativa plantea prestar apoyo psicológico especializado en una etapa especialmente sensible, en la que pueden aparecer o agravarse dificultades emocionales previas.
La reunión sirvió como una primera toma de contacto para analizar posibles fórmulas de colaboración entre Sanidade y la fundación. La Consellería destacó la importancia de prevenir los problemas de salud mental, detectarlos cuanto antes y actuar desde sus primeras manifestaciones.
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