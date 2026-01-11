El campo dice basta y toma la A-52 en Ourense: “O pacto de Mercosur é a ruína” para la agricultura y la ganadería

Ganaderos y agentes de la Guardia Civil se cruzan frente a los tractores que cortan la A-52 en ambos sentidos.

Tras la luz verde del pasado viernes a la firma del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, las protestas del sector primario se han recrudecido notablemente en la provincia de Ourense, justo cuando parecía que la tensión se frenaba. Si en las pasadas jornadas la presión se limitó a cercar la Subdelegación y la Casa de Chocolate en la capital, la indignación se trasladó ayer a la arteria principal del sur de Galicia, la A-52, movilizando con fuerza a los tractores estacionados en Xinzo.

El malestar dio paso a la acción directa de madrugada, cuando pasadas las 05.30 horas un amplio grupo bloqueó la principal arteria de la provincia en el kilómetro 188, a su paso por Trasmiras.

Los agricultores no dejaron nada al azar: balizas V16 y rotativos de vehículos en batería señalizaron un corte blindado con tractores y balas de paja que obligó a la Guardia Civil a desviar el tráfico por la N-525 durante siete kilómetros, entre la salida de la gasolinera de Antela y la de Abavides. Esperan continuar con el bloqueo hoy domingo.

La protesta tomó cariz de resistencia indefinida a medida que avanzaba la jornada, convirtiendo la autovía en un improvisado campamento. Camiones descargaron cajas de madera, los típicos “palots” de la patata limiana, para alimentar unas hogueras que, tras una negociación con los agentes para salvar el asfalto, fueron trasladadas a la mediana.

Mientras familias de la zona avituallaban con empanadas y pizzas a los manifestantes, el bloqueo recibió un notable respaldo político con la presencia de Amador Díaz, regidor de Xinzo; Marcos Nogueiras, alcalde de Vilar de Santos, y concejales y diputados nacionalistas como Camilo Vila o Sonia Vidal.

Aunque el pacto comercial fue el detonante, el agricultor limiano Óscar Joga puso voz a un hartazgo que viene de lejos por la PAC y los bajos precios: “Non é só Mercosur, son os axustes da PAC; xa estamos ao límite, vendendo por debaixo de custo”.

“Imos seguir presionando”, sentenció Joga, en un aviso que coincide con el anuncio de colectivos como Agromuralla de retomar las acciones el lunes. Incluso la Consellería do Medio Rural calificó ayer de “comprensible” la protesta, exigiendo cláusulas de salvaguarda ante un conflicto que va para largo: “Está toda España e Europa en loita; se hai miles de agricultores manifestándose será por algo”.

“Se queren acabar co rural, así van acabar con el”

Óscar Joga, agricultor de A Limia, explicó que este corte “é un paso máis nas nosas reivindicacións”, apuntando que “xa é hora de que se nos escoite e de que se reúnan con nós como é debido”. Joga calificó el incipiente acuerdo con Mercosur, motivador de este jaque a las administraciones, como “a ruína total” para la agricultura y la ganadería: “Non podemos competir cos produtos que van vir de fóra”. “Non van cumprir as mesmas garantías que nos esixen a nós”, afirmó al aclarara que emplean productos “que aquí levan prohibidos décadas” y que no comparten que se juegue así con la salud de todos. “Nós dámoslle o alimento a todos e por iso pedimos o seu apoio”, insistió, “isto é o basta, se queren acabar co rural, así van acabar con el”.

El acuerdo con Mercosur provocó protestas en varios puntos de España

Las protestas por la firma del acuerdo UE-Mercosur el próximo lunes se han hecho notar en diferentes puntos de la geografía nacional. Unos 60 tractores se manifestaron en Santander para sumarse a las protestas europeas contra este acuerdo y los recortes de la PAC.

Las movilizaciones también subieron de nivel en Cataluña, donde los agricultores se movilizaron para bloquear diferentes carreteras y mantenían ayer cortadas la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona), y el acceso al Port de Tarragona.

Por su parte, en Galicia, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, dijo ver “comprensible” la preocupación de los ganaderos ante el acuerdo, exigiendo “cláusulas de salvaguarda” para proteger al sector y afeando al Gobierno central al declarar que “o acordo de Mercosur era beneficioso”. Gómez también se refirió a la PAC, aclarando que desde Galicia se exigió “un orzamento suficiente para garantir a estabilidade no sector agrogandeiro”, animando a “pelexar para que ese orzamento para o novo período 28-34 sexa suficiente”.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, denunció que el acuerdo se aprobó “pola porta de atrás e con alevosía”, al no ser ratificado por el Parlamento Europeo, y advirtió de que “vai ser lesivo” para los ganaderos y agricultores gallegos.