Seis de cada 100 trabajadores en Ourense se ausentan a diario de su puesto de trabajo

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) hizo públicos este martes los datos de su primer Observatorio sobre el Capital Humano. El informe sitúa la tasa de prevalencia -que mide el porcentaje de empleados que se ausentan de su puesto de trabajo en una jornada- en el 5,79%. La patronal define esta situación como un problema estructural que afecta directamente a la competitividad del tejido productivo provincial.

Según las cifras facilitadas por la entidad, las bajas en la provincia duran una media de 68,3 días, cifra que supera ampliamente los 50,8 de la media nacional. El fenómeno supone un impacto económico anual en Galicia de 2.268 millones de euros, equivalente al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico.

El estudio destaca que el absentismo se agrava al coincidir con la escasez de mano de obra en sectores clave como la pizarra, el granito o el comercio, donde es difícil cubrir vacantes. Asimismo, alerta sobre el repunte del 80% en los casos vinculados a la salud mental, cuya duración media alcanza los 98,5 días por proceso.

En la presentación participaron el presidente de la CEO, David Martínez, quien subrayó que la solución requiere mejorar la gestión del sistema y la coordinación administrativa para reducir la burocracia. Por su parte, el secretario xeral de Emprego de la Xunta de Galicia, Pablo Fernández López, avanzó la creación de un plan integral contra el absentismo para reforzar la sostenibilidad y el bienestar en el modelo productivo.