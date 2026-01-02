Un sello celebra los 10 años de Camiño de Inverno oficial

En agosto de 2016, la Xunta reconocía el Camiño de Inverno como nueva ruta de peregrinación a Santiago de Compostela. El año que comienza coincide con su décimo aniversario, una circunstancia a la que la asociación Peregrinus Dezae, de Lalín, “hace un guiño” con la elaboración de un sello en el que aparecen los cuatro tramos que conforman su trazado: Valdeorras, Ribeira Sacra, Comarca del Deza y el Bierzo. Lo apuntó su presidente, Daniel Antelo, también secretario de la Federación Gallega de Asociaciones del Camino de Santiago. “É o único que atravesa as catro provincias galegas”, añadió.

El aniversario llega un año después de que el número de peregrinos que eligieron el Camiño de Inverno acusase un ligero descenso, según los datos manejados por la asociación lalinense. En 2024, fueron 5.375 las credenciales de peregrinos que recorrieron la citada ruta que selló el punto de atención de Lalín. Un año después, este dato descendió hasta los 4.842 en 2025.

Antelo encuentra dos posibles causas de este descenso del paso de peregrinos. Por un lado, están los incendios que arrasaron varios tramos de la ruta en agosto de 2025 y, por otro, que el pasado fue Año Santo en Roma, una circunstancia que propició que no pocos extranjeros cambiasen Santiago de Compostela por la ciudad italiana.

Los datos citados anteriormente no coinciden con los que maneja la Oficina del Peregrino, en Santiago de Compostela, que recogen 2.758 credenciales entre enero y diciembre de 2025, un número aún inferior a las 2.869 de todo el año 2024, pero bastante lejos de las 4.842 y 5.375 contabilizadas en Lalín para el año pasado y el anterior, respectivamente.

“Nunca van a coincidir. Non todo o mundo recolle a Compostela en Santiago”, comentó Daniel Antelo. Añadió que incluso los registros del punto de información de Lalín son inferiores a la realidad, pues “hai xente que non sella a credencial no local da nosa asociación. Non é o 100 %”. Es la misma tesis que sostiene la presidenta de la valdeorresa Asociación de Amigos do Camiño de Inverno, Asunción Arias.

En todo caso, el descenso del número de peregrinos en 2025 no impide que en las asociaciones consideren que la ruta está consolidada. “É un Camiño consolidado, pero aínda ten que mellorar”, comentó el presidente de la asociación lalinense aludiendo a ciertos servicios que echan en falta algunos viajeros. Desde Valdeorras, Asunción Arias aseguró que “este Camiño non vai a menos”.

Lo que sí comienza a variar es el perfil del peregrino, siendo cada vez más quienes lo recorren para desconectar de la rutina diaria.

Antelo y Arias también consideran que la conmemoración del décimo aniversario del reconocimiento de la ruta xacobea que discurre por Valdeorras deberá dar pie a un programa de actividades.