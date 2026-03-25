Senderismo inclusivo en O Ribeiro y Carballiño

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Ribeiro-Carballiño da un nuevo impulso a un modelo turístico accesible con la creación de un plan para difundir su red de senderos en lengua de signos. “Un proxecto pioneiro en Galicia que pretende consolidar o noso destino como un territorio comprometido coa sustentabilidade e coa igualdade”, afirma Francisco Fernández, presidente del geodestino.

Esta propuesta busca asegurar que la información turística llegue a todas las personas, incorporando herramientas digitales inclusivas y reforzando la imagen del territorio como espacio igualitario. Para ello, se diseñará un producto turístico conjunto basado en las rutas del GDR Carballiño-Ribeiro, acompañado de una estrategia de comunicación adaptada.

Tras una fase inicial de análisis y redacción de contenidos, se procederá a la grabación de materiales audiovisuales que integrarán interpretación en lengua de signos mediante técnicas de chroma. El resultado incluirá recursos gráficos, mapas y subtítulos sincronizados, ofreciendo tres formas de acceso a la información: audio, lengua de signos y texto. “Así garantimos unha accesibilidade real a través dunha comunicación en tres formatos”, resume.

Los contenidos se integrarán durante el próximo mes de abril en las rutas del geodestino mediante códigos QR situados en paneles de inicio y final de cada recorrido. Además, los vídeos estarán disponibles en YouTube y enlazados desde la web oficial del Geodestino, facilitando su difusión y reutilización en ferias y presentaciones institucionales. El proyecto está diseñado para maximizar su impacto sin necesidad de nuevas infraestructuras.