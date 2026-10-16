¿Sabe usted que para sentirse en Europa no hace falta vivir en una gran ciudad? ¿Que en Punxeiro, una pequeña aldea de Viana do Bolo con poco más de 50 habitantes, lo dejan claro desde la entrada con un cartel que luce las estrellas de la Unión Europea ¿Que quién necesita una capital cuando puede presumir de ser una auténtica “aldea de Europa”? ¿Que Punxeiro tiene su particular manera de situarse en el mapa?