El Sergas adjudica 7 plazas de médico de urgencias: en Verín y Valdeorras, aún vacantes

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha adjudicado un total de siete plazas en la categoría de médico de urgencias hospitalarias. Estas plazas fueron convocadas en mayo de 2023, cuando se ofertaban nueve puestos, por lo que quedan dos vacantes, una en el hospital de Valdeorras y otra en el de Verín.

La resolución se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en la que se nombra como personal estatutario fijo a los aspirantes seleccionados y se adjudica el destino definitivo de cada uno, según lo establecido por la Ley 2/2022, de 6 de octubre, orientada a impulsar la cobertura de puestos difíciles y ejecutar el plan de salud de Galicia.

Otras resoluciones

Además, el DOG recoge las resoluciones de otros procesos selectivos para categorías como:

Facultativo especialista en medicina interna

Facultativo especialista en pediatría y áreas específicas

Médico coordinador del 061

Enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria

Fisioterapeuta

Terapeuta ocupacional

Estos procesos se habían convocado en diciembre de 2022, por concurso-oposición.

En total, el Sergas ha nombrado 11 profesionales en distintas categorías sanitarias tras la resolución de los procesos de estabilización. Del concurso-oposición resultaron seleccionadas siete personas: dos enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un facultativo especialista en medicina interna, un facultativo especialista en pediatría y un médico coordinador del 061.

Por su parte, en el proceso de estabilización por concurso de méritos, resultaron nombradas cuatro personas en las categorías de enfermería obstetricia-ginecología, pediatría y áreas específicas, médico de urgencias hospitalarias y técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

Los profesionales seleccionados dispondrán de un mes para incorporarse a su plaza, siendo la fecha límite de toma de posesión el 9 de febrero de 2026.