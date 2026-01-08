El Sergas adjudica 7 plazas de médico de urgencias: en Verín y Valdeorras, aún vacantes
11 EN ESPECIALIDADES
El Sergas publica en el DOG la adjudicación de siete plazas de médico de urgencias y once puestos en distintas especialidades, quedando dos vacantes en Valdeorras y Verín.
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha adjudicado un total de siete plazas en la categoría de médico de urgencias hospitalarias. Estas plazas fueron convocadas en mayo de 2023, cuando se ofertaban nueve puestos, por lo que quedan dos vacantes, una en el hospital de Valdeorras y otra en el de Verín.
La resolución se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en la que se nombra como personal estatutario fijo a los aspirantes seleccionados y se adjudica el destino definitivo de cada uno, según lo establecido por la Ley 2/2022, de 6 de octubre, orientada a impulsar la cobertura de puestos difíciles y ejecutar el plan de salud de Galicia.
Otras resoluciones
Además, el DOG recoge las resoluciones de otros procesos selectivos para categorías como:
- Facultativo especialista en medicina interna
- Facultativo especialista en pediatría y áreas específicas
- Médico coordinador del 061
- Enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria
- Fisioterapeuta
- Terapeuta ocupacional
Estos procesos se habían convocado en diciembre de 2022, por concurso-oposición.
En total, el Sergas ha nombrado 11 profesionales en distintas categorías sanitarias tras la resolución de los procesos de estabilización. Del concurso-oposición resultaron seleccionadas siete personas: dos enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un facultativo especialista en medicina interna, un facultativo especialista en pediatría y un médico coordinador del 061.
Por su parte, en el proceso de estabilización por concurso de méritos, resultaron nombradas cuatro personas en las categorías de enfermería obstetricia-ginecología, pediatría y áreas específicas, médico de urgencias hospitalarias y técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Los profesionales seleccionados dispondrán de un mes para incorporarse a su plaza, siendo la fecha límite de toma de posesión el 9 de febrero de 2026.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ACUSADOS DE VÍNCULOS CON EL CNI
Venezuela libera a varios presos políticos, entre ellos seis españoles
"Buena" relación con Delcy Rodríguez
EE.UU. controlará Venezuela durante mucho tiempo y hará que sea "rentable" para Washington