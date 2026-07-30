El Sergas advierte sobre los efectos adversos del calor en los fármacos

La vuelta de las altas temperaturas a la provincia obliga a extremar la vigilancia sobre las personas más vulnerables, especialmente cuando toman determinados medicamentos. El Servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras advierte de que algunos tratamientos pueden intensificar los efectos adversos del calor, aunque insiste en que nunca deben suspenderse ni modificarse por cuenta propia.

Las personas mayores, sobre todo a partir de los 65 años y especialmente desde los 75, son uno de los grupos más sensibles por su menor capacidad para adaptarse al calor, la presencia frecuente de enfermedades crónicas y el consumo de varios fármacos. También requieren especial atención quienes padecen patologías cardiovasculares, renales, endocrinas o respiratorias, trastornos de salud mental o movilidad reducida, además de embarazadas, lactantes y niños pequeños.

Entre los medicamentos que pueden agravar los efectos del calor figuran los diuréticos, por su relación con la deshidratación y las alteraciones electrolíticas; los analgésicos y antiinflamatorios, como ibuprofeno o naproxeno, por su impacto sobre la función renal; y algunos antihipertensivos. También pueden alcanzar concentraciones de riesgo en caso de deshidratación fármacos como metformina, digoxina, litio o determinados antiepilépticos.

La especialista en Farmacia Hospitalaria Alexia Fernández Zibecchi explica que “as altas temperaturas poden modificar o efecto dalgúns medicamentos” y favorecer la deshidratación, las bajadas de tensión o las dificultades para regular la temperatura corporal. Desde Atención Primaria, Cristina Margusino Framiñán recuerda que “é fundamental manter sempre unha boa hidratación”.

La recomendación principal de lo expertos es beber sin esperar a tener sed, evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas, reducir la exposición al sol en las horas centrales y conservar los medicamentos según las indicaciones del envase. Ante síntomas como mareo, debilidad, confusión o disminución de la orina, se aconseja consultar con un profesional sanitario. En todo caso, nunca debe suspenderse o modificarse un tratamiento por iniciativa propia.