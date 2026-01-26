☔ LLUVIAS EN OURENSE
Alerta naranja en 65 concellos y amarilla en otros 19

Adif limita a 160 km/h los trenes de alta velocidad Ourense-Santiago por el temporal

REGIONALES SUSPENDIDOS

Adif impone una limitación temporal de velocidad en la línea Ourense-Santiago por lluvias y viento, mientras los trenes regionales permanecen suspendidos.

La Región
La Región
Publicado: 26 ene 2026 - 14:03 Actualizado: 26 ene 2026 - 14:04
La estación intermodal de Ourense, este lunes durante el temporal.
La estación intermodal de Ourense, este lunes durante el temporal. | Miguel Ángel

Adif ha establecido una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea de alta velocidad Ourense-Santiago a causa del temporal de lluvia y viento que afecta a Galicia.

Según fuentes de Adif, la restricción por condiciones meteorológicas adversas tendrá inicialmente una duración de 48 horas. El pasado viernes, el gestor ferroviario ya había reducido a 220 km/h el máximo en un tramo de 28 kilómetros de esta línea tras avisos de maquinistas por vibraciones en la vía.

Estas decisiones se producen en un contexto de debate sobre el estado de la red ferroviaria, tras recientes descarrilamientos con víctimas mortales en Córdoba y Barcelona, este último ocurrido durante un temporal que provocó un desprendimiento de tierra.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats