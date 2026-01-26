Adif limita a 160 km/h los trenes de alta velocidad Ourense-Santiago por el temporal

Adif ha establecido una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea de alta velocidad Ourense-Santiago a causa del temporal de lluvia y viento que afecta a Galicia.

Según fuentes de Adif, la restricción por condiciones meteorológicas adversas tendrá inicialmente una duración de 48 horas. El pasado viernes, el gestor ferroviario ya había reducido a 220 km/h el máximo en un tramo de 28 kilómetros de esta línea tras avisos de maquinistas por vibraciones en la vía.

Estas decisiones se producen en un contexto de debate sobre el estado de la red ferroviaria, tras recientes descarrilamientos con víctimas mortales en Córdoba y Barcelona, este último ocurrido durante un temporal que provocó un desprendimiento de tierra.