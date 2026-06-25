Las sirenas de 20 presas de Ourense se activan en un simulacro de emergencia

La presa de Os Peares ha sido la primera en activar sus alarmas.

Durante la jornada de este jueves se ha llevado a cabo un simulacro de activación de sirenas en diversas presas de la provincia de Ourense, dentro de los protocolos habituales de seguridad y emergencia de las instalaciones hidráulicas. Las autoridades han lanzado un mensaje de tranquilidad a la población para evitar alarmas innecesarias, recordando que no existe ningún riesgo real y que se trata únicamente de una prueba técnica de los sistemas de aviso.

El operativo se desarrolla de forma escalonada a lo largo del día, comenzando a las 09,00 horas en la presa de Os Peares y continuando progresivamente en distintos puntos de la provincia hasta alcanzar una veintena de infraestructuras. Entre las primeras activaciones figuran Os Peares y Chandrexa de Queixa, seguidas de otras presas como Prada, Guístolas, Santoalla, Peñarrubia, Castrelo, Eirós, Albarellos o San Pedro, entre otras. El simulacro continuará durante la mañana y se extenderá también a la tarde en instalaciones como Salas y As Conchas.

Los horarios concretos:

09:00 – Os Peares Os Peares

(Carballedo, Pantón, Nogueira de Ramuín, A Peroxa, O Pereiro de Aguiar, Coles)

10:00 – Chandrexa de Queixa Chandrexa de Queixa

10:00 – Prada (A Veiga, O Bolo)

10:05 – Guístolas (A Pobra de Trives, Ribas de Sil)

10:15 – Santoalla (O Bolo, Petín, Ribas de Sil)

10:15 – Peñarrubia (Rubiá)

10:30 – Castrelo (Ribadavia, Castrelo de Miño, Arnoia, Melón)

10:30 – Eirós (Rubiá)

10:30 – Albarellos (Boborás, O Carballiño, Leiro, Beade, Cenlle)

10:40 – San Pedro (Pantón, Carballedo, Nogueira de Ramuín, A Peroxa, Coles, O Pereiro de Aguiar, Ourense)

10:45 – San Sebastián (Viana do Bolo, Vilariño de Conso)

11:15 – Montefurado (Quiroga, Ribas de Sil, A Rúa, Petín)

11:45 – Casoyo (Carballeda, O Barco de Valdeorras)

12:00 – Pumares (Carballeda, O Barco de Valdeorras)

12:15 – Cenza (Viana do Bolo, Vilariño de Conso)

12:30 – As Portas (Viana do Bolo, Vilariño de Conso)

12:45 – O Bao (Manzaneda, O Bolo, Petín, Ribas de Sil)

13:00 – Velle (Ourense)

16:00 – Salas (Muíños, Lobios)

16:30 – As Conchas (Muíños, Lobios, Entrimo)

Las administraciones implicadas insisten en que este tipo de ejercicios permiten comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de alerta y la coordinación en caso de emergencia, por lo que piden a la ciudadanía que, en caso de escuchar las sirenas, mantenga la calma y no realice llamadas innecesarias a los servicios de emergencia. Asimismo, recomiendan informarse únicamente a través de canales oficiales y recuerdan que la activación de las sirenas forma parte del procedimiento previsto en este tipo de simulacros periódicos.