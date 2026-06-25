SISTEMAS DE ALERTA
Las sirenas de 20 presas de Ourense se activan en un simulacro de emergencia
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Durante la jornada de este jueves se ha llevado a cabo un simulacro de activación de sirenas en diversas presas de la provincia de Ourense, dentro de los protocolos habituales de seguridad y emergencia de las instalaciones hidráulicas. Las autoridades han lanzado un mensaje de tranquilidad a la población para evitar alarmas innecesarias, recordando que no existe ningún riesgo real y que se trata únicamente de una prueba técnica de los sistemas de aviso.
El operativo se desarrolla de forma escalonada a lo largo del día, comenzando a las 09,00 horas en la presa de Os Peares y continuando progresivamente en distintos puntos de la provincia hasta alcanzar una veintena de infraestructuras. Entre las primeras activaciones figuran Os Peares y Chandrexa de Queixa, seguidas de otras presas como Prada, Guístolas, Santoalla, Peñarrubia, Castrelo, Eirós, Albarellos o San Pedro, entre otras. El simulacro continuará durante la mañana y se extenderá también a la tarde en instalaciones como Salas y As Conchas.
Los horarios concretos:
Las administraciones implicadas insisten en que este tipo de ejercicios permiten comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de alerta y la coordinación en caso de emergencia, por lo que piden a la ciudadanía que, en caso de escuchar las sirenas, mantenga la calma y no realice llamadas innecesarias a los servicios de emergencia. Asimismo, recomiendan informarse únicamente a través de canales oficiales y recuerdan que la activación de las sirenas forma parte del procedimiento previsto en este tipo de simulacros periódicos.
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