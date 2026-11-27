¿Sabe usted que hubo mosqueo entre los habilitados nacionales tras la entrevista a la candidata socialista al Senado, María Fernández Ojea, después de que resumiese su perfil de forma imprecisa hablando de haber aprobado una “oposición de la Xunta” de habilitada nacional? ¿Sabe usted que en el gremio recordaron que eso no existe, pues las plazas fijas se sacan ante el Ministerio? ¿Sabe usted que la candidata aclaró que lo superado en 2018 fue en realidad la prueba para la bolsa de interinos, vía por la que ejerció en Vilardevós y Crecente aún sin plaza fija?