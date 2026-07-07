Estas son las mejores empanadas que puedes comprar en Ourense: el secreto está dentro de la masa

El verano en Ourense, especialmente en los días festivos, tiene un aroma inconfundible: el de la empanada recién horneada. Es la reina indiscutible de las verbenas, comidas y las reuniones familiares al sol. Fácil de transportar, perfecta para comer fría y deliciosamente versátil.

Si se busca la combinación perfecta de masa crujiente y buena “zaragallada” (el sofrito interior), hay cinco panaderías y hornos que elaboran algunas de las mejores de la provincia, empezando por Panadería Panalén (Ourense), ubicada en pleno corazón de la ciudad, con empanadas de masa tradicional, fina pero con cuerpo, que nunca se queda aceitosa. Su empanada de atún con pimientos es un clásico infalible para llevar, por ejemplo, a las piscinas de Oira.

Masa con un toque especial: Panalén apuesta por la masa tradicional, fina pero con cuerpo.

Un rincón de culto para los amantes del sabor clásico de la empanada es O Forno do Tomás (Ourense y Allariz). Su secreto reside en el uso del horno de leña tradicional, que le aporta un toque ahumado único. La empanada de masa de maíz (pan de millo) o la de xoubas o de bacalao con pasas son algunas de sus elaboraciones estrella, siempre jugosas y con el punto justo de cocción.

Horno de leña tradicional: en O Forno do Tomás cada detalle hace que el aroma de la empanada sea único.

Conocidos por su excelente producto local y su toque casero, en Palillos (Ourense) cuidan cada ingrediente. Su empanada de carne picada suave es jugosa y perfecta para los más pequeños, convirtiéndose en un éxito asegurado para cualquier merienda en el jardín.

El tamaño sí importa: Palillos elabora empanadas en tamaños para familias y grandes eventos.

Situado en el límite de los concellos de Ourense y San Cibrao das Viñas, Forno do Cumial es un establecimiento clásico que destaca por sus empanadas de generoso tamaño y su abundancia de compango. La empanada de lomo con pimientos o la de pulpo son opciones perfectas para cualquier día de la semana, ideales para compartir tras una jornada de trabajo en el polígono David Ferrer de vuelta a casa.

Por último, para quienes buscan un toque moderno sin perder la esencia de las empanadas tradicionales, en Pan Arte Sano (Sta. Cruz de Arrabaldo, Ourense) apuestan por harinas ecológicas y masas madre de alta calidad, con masas de trigo integral o centeno que resultan crujientes y ligeras, ideales para digestiones veraniegas.