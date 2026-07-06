Estas son las seis mejores tortillas de patata en la provincia de Ourense: de las originales a las más innovadoras

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Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, lunes 6 de julio
DE TAPEO
Pensar en pinchos en Ourense es pensar inevitablemente en tortilla de patatas. La ciudad de As Burgas y su provincia esconden auténticos templos del huevo y la patata que merecen una parada obligatoria entre baño y baño en las termas, o para desconectar de las animadas verbenas populares del verano. La tradición del tapeo gallego, con o sin cebolla, adquiere aquí una dimensión superior gracias a locales que miman cada ingrediente.
Para empezar el día con energía, el Kaldi es un punto de encuentro ideal en el centro de Ourense. Este establecimiento destaca gracias a sus raciones sumamente generosas y un punto de cocinado óptimo que entusiasma a diario al público local y estudiantil.
Más tarde, al adentrarnos en el bullicio del casco histórico, la rúa dos Fornos recibe al visitante ya desde fuera de la calle con el aroma de O Frade. Este local es un clásico absoluto donde bordan la tortilla de patata confitada; el resultado es una jugosidad extrema, casi melosa, que se deshace en la boca y sabe a pura tradición gastronómica.
Muy cerca, en la misma rúa dos Fornos, el Arco da Vella rompe los esquemas de los más puristas con su propuesta innovadora, destacando especialmente su original y cremosa versión carbonara, idónea para quienes buscan un giro divertido en el paladar sin perder la esencia del producto.
El viaje continúa hacia los sabores de siempre con el Alborada Bar, una parada emblemática donde la patata se fusiona magistralmente con el huevo y la cebolla, logrando ese punto equilibrado, ni muy líquido ni muy cuajado, que tanto se cotiza y tan difícil de conseguir.
Si el calor estival anima a explorar la provincia, O Pepiño de Allariz (en la villa homónima) espera con una receta que rinde un sincero homenaje a la cocina de la abuela, basada en una materia prima impecable y un mimo casero inconfundible.
Finalmente, nada mejor que dejarse caer por el Bar Bekas (Ourense), situado en la zona universtiaria, un rincón con solera para los más trasnochadores y madrugadores, ideal para un tapeo informal con sabor auténtico.
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