Estas son las seis mejores tortillas de patata en la provincia de Ourense: de las originales a las más innovadoras

Pensar en pinchos en Ourense es pensar inevitablemente en tortilla de patatas. La ciudad de As Burgas y su provincia esconden auténticos templos del huevo y la patata que merecen una parada obligatoria entre baño y baño en las termas, o para desconectar de las animadas verbenas populares del verano. La tradición del tapeo gallego, con o sin cebolla, adquiere aquí una dimensión superior gracias a locales que miman cada ingrediente.

Para empezar el día con energía, el Kaldi es un punto de encuentro ideal en el centro de Ourense. Este establecimiento destaca gracias a sus raciones sumamente generosas y un punto de cocinado óptimo que entusiasma a diario al público local y estudiantil.

Deliciosa y cuajada: la tortilla de Kaldi es una de las favoritas de muchos ourensanos. | La Región

Más tarde, al adentrarnos en el bullicio del casco histórico, la rúa dos Fornos recibe al visitante ya desde fuera de la calle con el aroma de O Frade. Este local es un clásico absoluto donde bordan la tortilla de patata confitada; el resultado es una jugosidad extrema, casi melosa, que se deshace en la boca y sabe a pura tradición gastronómica.

Elaboración jugosa y perfecta: O Frade es uno de los templos de la tortilla en la zona de Os Viños de Ourense. | La Región

Muy cerca, en la misma rúa dos Fornos, el Arco da Vella rompe los esquemas de los más puristas con su propuesta innovadora, destacando especialmente su original y cremosa versión carbonara, idónea para quienes buscan un giro divertido en el paladar sin perder la esencia del producto.

Presentación espectacular: Arco da Vella dstaca por la presentación y sabor de su tortilla tradicional. | La Región

El viaje continúa hacia los sabores de siempre con el Alborada Bar, una parada emblemática donde la patata se fusiona magistralmente con el huevo y la cebolla, logrando ese punto equilibrado, ni muy líquido ni muy cuajado, que tanto se cotiza y tan difícil de conseguir.

Raciones generosas: O Pepiño de Allariz cuenta con la tortilla como uno de sus grandes atractivos. | La Región

Si el calor estival anima a explorar la provincia, O Pepiño de Allariz (en la villa homónima) espera con una receta que rinde un sincero homenaje a la cocina de la abuela, basada en una materia prima impecable y un mimo casero inconfundible.

Pan “de peza”, que no falte: La propuesta del Bekas es un clásico para madrugadores y trasnochadores. | La Región

Finalmente, nada mejor que dejarse caer por el Bar Bekas (Ourense), situado en la zona universtiaria, un rincón con solera para los más trasnochadores y madrugadores, ideal para un tapeo informal con sabor auténtico.