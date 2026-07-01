La subida del IVA frena la bajada de los carburantes en plena operación salida

El nuevo paquete de medidas fiscales aprobado por el Gobierno entra en vigor este miércoles 1 de julio, coincidiendo con el inicio de la operación salida de las vacaciones de verano. La iniciativa supone la vuelta del IVA general del 21% para las gasolinas y el gasóleo, poniendo fin al tipo reducido del 10% que se aplicaba para amortiguar el impacto económico provocado por el estallido del conflicto en Oriente Próximo. En toda la provincia de Ourense, esta modificación llega en un momento de tregua en los surtidores, justo cuando los precios de los combustibles encadenaban semanas de descensos consecutivos.

Durante junio, la tendencia a la baja en las estaciones de servicio ourensanas fue constante, dejando medias mensuales de 1,508 euros en gasolina 95 y 1,591 euros en diésel. El comportamiento diario muestra que ayer martes la gasolina de 95 octanos cerró a 1,461 euros por litro y el Gasóleo A se despidió en 1,525 euros. Con estos registros, las tarifas locales se situaban en sus niveles más bajos de los últimos cuatro meses, un alivio para los usuarios que se revierte desde hoy con el inminente repunte impositivo aprobado.

Evolución del año

La evolución de las tarifas en Ourense durante la primera mitad de 2026 estuvo marcada por la volatilidad ligada al conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz. El año comenzó con precios moderados en enero, registrando una media de 1,466 euros por litro para la gasolina 95 y de 1,433 euros para el Gasóleo A. Febrero experimentó un leve incremento mensual, situándose en 1,483 euros en gasolina y 1,451 euros en diésel. Sin embargo, en primavera las tensiones internacionales se trasladaron con dureza a los surtidores locales.

En marzo, la gasolina 95 alcanzó su máximo anual al registrar una media de 1,647 euros por litro. En ese pico, llenar un depósito de 50 litros costaba 82,35 euros, lo que supone 9,30 euros más en comparación con los 73,05 euros que costaba ayer martes tras el descenso de junio. La presión se desplazó en abril hacia el diésel, que marcó el máximo del semestre en Ourense con una media de 1,823 euros por litro. En ese momento crítico, completar el tanque de gasóleo se disparó hasta los 91,15 euros, lo que representa una diferencia de 14,90 euros respecto a los 76,25 euros a los que se pagaba ayer. Tras ese bache crítico, los precios en mayo y junio bajaron de forma progresiva hasta acercarse de nuevo a los niveles de enero.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA GASOLINA EN OURENSE EN LO QUE VA DE AÑO

Coste del depósito

La retirada de las bonificaciones fiscales alterará esta tendencia de forma automática. El plan diseñado por el Gobierno consiste en eliminar gradualmente los descuentos: desde hoy la rebaja sobre el impuesto sobre hidrocarburos baja a 15 céntimos por litro durante julio, se reducirá a 10 céntimos en agosto y quedará en 5 céntimos en septiembre hasta desaparecer por completo en octubre. El Ejecutivo ha incluido una cláusula de salvaguarda para recuperar la ayuda de 20 céntimos si el conflicto en Oriente Próximo encarece de nuevo el crudo, un subsidio que transportistas y agricultores mantienen de forma íntegra.. Según la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), la medida encarecerá la gasolina 95 en 10,1 céntimos por litro desde hoy, elevando el precio real a 1,562 euros. En el Gasóleo A, el repunte será de 2,8 céntimos, situando el litro en 1,553 euros.

Para los conductores ourensanos, esto transforma el desembolso para llenar un tanque de 50 litros. Con gasolina 95 pasa de 73,05 euros a costar exactamente 78,10 euros desde hoy, un recargo de 5,05 euros. En el diésel, la factura asciende a 77,65 euros frente a los 76,25 euros de ayer martes, un incremento de 1,40 euros.