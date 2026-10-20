La provincia de Ourense suma casi 500 pisos a su oferta de alquiler

En un contexto nacional marcado por la grave crisis de la vivienda, la escasez de oferta residencial y el incremento sostenido de las rentas del alquiler , la provincia de Ourense presenta un escenario estadístico opuesto al general. Según los datos del Barómetro del Alquiler del tercer trimestre de 2026, elaborados por el Observatorio del Alquiler, el mercado ourensano es el único de toda Galicia que experimenta un crecimiento en su parque de viviendas disponibles. El propio informe destaca estos registros en un escenario generalizado donde, tal y como advierten, los recientes reales decretos aprobados por el Gobierno han provocado un marco de “inseguridad jurídica y gran incertidumbre” que desincentiva por completo la recuperación de la oferta del alquiler residencial.

Mientras el conjunto de España prevé perder 7.705 viviendas de alquiler este año (un descenso del 2,27%) y Galicia proyecta una caída de la oferta del 10,32%, Ourense registrará un aumento del 14,64%. En concreto, la provincia pasa de las 3.231 viviendas contabilizadas al cierre de 2025 a una previsión actual de 3.704 pisos en el mercado. Esta dinámica de crecimiento contrasta con territorios como Pontevedra y A Coruña, que encadenan contracciones de oferta superiores al 13%.

En lo relativo a los precios, Ourense se mantiene como una de las zonas más accesibles de todo el territorio nacional para los inquilinos. La renta mensual media se sitúa en los 646 euros. Este dato ubica a la provincia dentro del reducido grupo de 14 provincias donde el alquiler medio todavía no supera la barrera de los 700 euros. La cifra ourensana queda muy lejos de los 1.214 euros que marca la media nacional y se distancia del promedio autonómico gallego (791 euros), empujado al alza por los 880 euros de Pontevedra y los 785 euros de A Coruña.

Finalmente, la presión de la demanda ratifica este escenario de normalidad frente a la saturación que padecen otras áreas del país. En Ourense, una media de 14 personas se interesan por cada vivienda en sus primeros diez días de publicación. Este registro se sitúa por debajo de los 15 contactos, límite que el Observatorio considera propio de un mercado en equilibrio. El dato dista notablemente del comportamiento gallego, liderado por A Coruña con 51 interesados, y queda muy lejos del promedio español, donde se registran 133 aspirantes por cada anuncio, con picos de 401 en Barcelona.