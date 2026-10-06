Ourense, la provincia más barata de España para vivir de alquiler

Vivir de alquiler en Ourense es más barato que en cualquier otra provincia de España. Según el último informe trimestral de pisos.com, el precio medio se situó en septiembre de 2026 en 5,52 euros por metro cuadrado, la cifra más baja de todo el país. La provincia ourensana aparece así en el último puesto de la clasificación nacional por precio, por debajo incluso de Ciudad Real y Jaén, ambas con 5,67 euros por metro cuadrado.

La diferencia con las provincias más caras es muy notable. Madrid encabeza la tabla con 21,79 euros por metro cuadrado, seguida de Barcelona, con 18,97 euros, y Baleares, con 18,94 euros.

Ourense, muy por debajo de la media nacional

El precio medio del alquiler de las viviendas anunciadas en pisos.com alcanzó en España los 14,89 euros por metro cuadrado en septiembre, después de crecer un 0,54% durante el tercer trimestre.

En comparación con el mismo periodo del año anterior, el alquiler se encareció de media un 7,89% en España. Frente a esos 14,89 euros de media nacional, los 5,52 euros de Ourense reflejan una diferencia de más de nueve euros por metro cuadrado. Así, una vivienda de 80 metros cuadrados tendría, tomando únicamente ese precio medio como referencia, un alquiler aproximado de 442 euros al mes en la provincia.

Mapa de las provincias más caras y baratas para vivir de alquiler | pisos.com

Grandes diferencias entre territorios

Por comunidades autónomas, Madrid fue la región más cara en septiembre, con 21,79 euros por metro cuadrado, seguida de Baleares, con 18,94 euros, y Cataluña, con 16,92 euros. En el extremo opuesto se situaron Extremadura, con 7 euros por metro cuadrado; Castilla y León, con 7,70 euros; y La Rioja, con 8,01 euros.

El estudio señala además que la provincia que más encareció sus alquileres durante el tercer trimestre fue Lleida, con un incremento del 8,68%, mientras que Girona registró el mayor descenso, del 8,67%.

La falta de oferta, uno de los principales problemas

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, advierte de que el problema del alquiler "no se encuentra únicamente" en la evolución de los precios, sino también en la "escasez de viviendas disponibles para quien necesita alquilar". Según explica, "el inquilino tiene menos capacidad para comparar y negociar cuando existen muchos candidatos para cada vivienda disponible". Font apunta además que el mercado comienza a acercarse "al límite de lo que los hogares pueden pagar" sin que se haya resuelto todavía el déficit de oferta.