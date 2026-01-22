Se suspenden las clases en los colegios de Ourense por la borrasca Ingrid

La Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de las clases y el transporte escolar este viernes, 23 de enero, en toda la provincia de Ourense debido a las adversas condiciones meteorológicas previstas. La decisión se adopta como medida preventiva ante el episodio de frío y nieve anunciado, con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado, del personal docente y de las familias.

Además de Ourense, las aulas permanecerán cerradas en Lugo (zonas Montaña, Sur y Centro) y Pontevedra (Interior) debido a las fuertes nevadas previstas. También se acordó suspender el transporte escolar y la actividad al aire libre en la provincia de A Coruña (Noroeste, Oeste y Suroeste), Lugo (A Mariña) y Pontevedra (Rías Baixas y Miño).

La gran nevada del invierno

La llegada de la borrasca Ingrid provoca un cambio drástico de las condiciones meteorológicas, con un desplome generalizado de la cota de nieve que podría descender hasta los 400 metros durante la tarde-noche del viernes. Esta previsión pone el foco en todo el perímetro del concello de Ourense y su área metropolitana, así como en puntos elevados del propio municipio como Palmés, Castro de Beiro o Montealegre. En estas zonas la probabilidad de nieve cuajada es alta, especialmente durante la tarde y noche del viernes, cuando se espera el momento más crítico del desplome térmico.

El oriente y el sur de la provincia se llevarán la peor parte del temporal. La Montaña de Ourense permanece bajo aviso naranja, al igual que la comarca de O Carballiño, con previsiones que superan los 20 centímetros de nieve. El episodio, calificado por los expertos como “muy duro”, combinará la nieve con rachas de viento superiores a los 80 km/h, dando lugar a ventiscas y reducción de la visibilidad en carretera.

Durante la madrugada y la mañana del viernes, la cota se situará en torno a los 600 metros. En las zonas de montaña comenzarán acumulaciones importantes en Manzaneda y Trevinca, con aviso naranja activo, mientras que en la ciudad y el área metropolitana se esperan lluvias muy frías y viento, con posibles copos por encima de los 500 metros a partir del mediodía.

A lo largo de la tarde y la noche del viernes se producirá un desplome generalizado de la cota, que bajará hasta los 400 metros o incluso por debajo. En el área metropolitana y la zona del Miño, AEMET mantiene el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 4 cm, mientras que en el resto de la provincia se prevé nieve en cotas bajas de O Carballiño, Celanova y el sur provincial, con aviso naranja, además de toda la montaña del oriente de Ourense.